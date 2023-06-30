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Общество

В Туве зафиксировали случай заболевания сибирской язвы у местного жителя

Ведомости

В Туве у местного жителя выявили случай заболевания сибирской язвой, он госпитализирован. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по республике.

«Специалистами управления Роспотребнадзора незамедлительно начато эпидрасследование и комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Установлены лица, контактировавшие с заболевшим. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», – говорится в сообщении.

В прокуратуре Тувы сообщили, что предварительно установлено, что 23 июня на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из участвовавших в убое обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья. 30 июня, уточняет прокуратура, его госпитализировали в инфекционную больницу города Кызыл с предварительным диагнозом сибирская язва.

В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования. На территории Барун-Хемчикского района ввели ограничительные мероприятия.

«Кроме того, установлено, что мясо конины без ветеринарного свидетельства купил житель г. Ак-Довурак, мясо животного изъято, ведутся лабораторные исследования», – добавили в прокуратуре.

В конце марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране локализованы очаги распространения сибирской язвы. До этого в Чувашии сообщали о пациентах с сибирской язвой. Признаки сибирской язвы были обнаружены и у двух пациентов в Московской области, но позже лабораторные исследования не подтвердили наличие заболевания.

Сибирская язва включена в российский перечень опасных заболеваний. В него также входят коронавирус, чума, туберкулез, ВИЧ и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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