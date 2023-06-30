В Туве зафиксировали случай заболевания сибирской язвы у местного жителя
В Туве у местного жителя выявили случай заболевания сибирской язвой, он госпитализирован. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по республике.
«Специалистами управления Роспотребнадзора незамедлительно начато эпидрасследование и комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Установлены лица, контактировавшие с заболевшим. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», – говорится в сообщении.
В прокуратуре Тувы сообщили, что предварительно установлено, что 23 июня на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из участвовавших в убое обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья. 30 июня, уточняет прокуратура, его госпитализировали в инфекционную больницу города Кызыл с предварительным диагнозом сибирская язва.
В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования. На территории Барун-Хемчикского района ввели ограничительные мероприятия.
«Кроме того, установлено, что мясо конины без ветеринарного свидетельства купил житель г. Ак-Довурак, мясо животного изъято, ведутся лабораторные исследования», – добавили в прокуратуре.
В конце марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране локализованы очаги распространения сибирской язвы. До этого в Чувашии сообщали о пациентах с сибирской язвой. Признаки сибирской язвы были обнаружены и у двух пациентов в Московской области, но позже лабораторные исследования не подтвердили наличие заболевания.
Сибирская язва включена в российский перечень опасных заболеваний. В него также входят коронавирус, чума, туберкулез, ВИЧ и др.