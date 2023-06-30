В Туве зафиксировали случай заболевания сибирской язвы у местного жителя

В конце марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране локализованы очаги распространения сибирской язвы. До этого в Чувашии сообщали о пациентах с сибирской язвой. Признаки сибирской язвы были обнаружены и у двух пациентов в Московской области, но позже лабораторные исследования не подтвердили наличие заболевания.