В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы
В России локализованы очаги распространения сибирской язвы. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Все локализовано», — заявил он, комментируя ситуацию.
15 марта двоих пациентов с сибирской язвой госпитализировали в Чувашии. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Спустя неделю стало известно о третьем человеке с симптомами болезни. СК РФ по республике возбудил уголовное дело по факту заражения граждан сибирской язвой.
Затем признаки сибирской язвы обнаружили у двух пациентов в Московской области. Предварительные анализы не подтвердили наличие заболевания.
В Россельхознадзоре допустили, что причиной вспышки сибирской язвы мог стать незаконный подворный убой нелегально купленного бычка, которого не вакцинировали от сибирской язвы. В ведомстве отметили, что заражение могло произойти через порезы на руках при обработке туши.
Сибирская язва включена в российский перечень опасных заболеваний. В него также входят коронавирус, чума, туберкулез, ВИЧ и др. До этого случай заражения сибирской язвой в России был зафиксирован в июне 2022 г. в Ставропольском крае.