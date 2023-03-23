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В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы

Ведомости

В России локализованы очаги распространения сибирской язвы. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Все локализовано», — заявил он, комментируя ситуацию. 

15 марта двоих пациентов с сибирской язвой госпитализировали в Чувашии. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Спустя неделю стало известно о третьем человеке с симптомами болезни. СК РФ по республике возбудил уголовное дело по факту заражения граждан сибирской язвой.

Затем признаки сибирской язвы обнаружили у двух пациентов в Московской области. Предварительные анализы не подтвердили наличие заболевания. 

Эксперты оценили возможность распространения сибирской язвы

Среди животных это заболевание циркулирует регулярно

В Россельхознадзоре допустили, что причиной вспышки сибирской язвы мог стать незаконный подворный убой нелегально купленного бычка, которого не вакцинировали от сибирской язвы. В ведомстве отметили, что заражение могло произойти через порезы на руках при обработке туши.

Сибирская язва включена в российский перечень опасных заболеваний. В него также входят коронавирус, чума, туберкулез, ВИЧ и др. До этого случай заражения сибирской язвой в России был зафиксирован в июне 2022 г. в Ставропольском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных