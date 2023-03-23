Эксперты оценили возможность распространения сибирской язвы

Эксперты оценили возможность распространения сибирской язвыСреди животных это заболевание циркулирует регулярно
Второй случай подозрения на сибирскую язву выявлен в Подмосковье. Два контактных пациента находятся в больнице, заявили в минздраве Московской области 23 марта. «Они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер», – говорится в сообщении.
Пациенты помещены в изолированный бокс для исключения новых контактов. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Пока предварительные анализы не подтверждают диагноз, отметили в региональном минздраве. Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило, что госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву. Уточнялось, что он приехал из Чувашии. По месту пребывания гражданина провели дезинфекцию, и было начато эпидрасследование.
Глава Чувашии Олег Николаев 15 марта сообщил, что двое жителей региона заразились сибирской язвой. Он подчеркнул, что они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом и получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный, отметил губернатор. 22 марта стало известно о третьем зараженном в Чувашии, который контактировал с двумя другими.
Управление Следственного комитета (СК) по Чувашии 23 марта возбудило уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил. По данным следствия, житель деревни Старое Акташево в своем подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. При этом мужчина, в нарушение действующих ветеринарных норм, не делал своим животным прививки, в том числе прививку от сибирской язвы, и не водил на осмотры к ветеринару.
«В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель вышеуказанного населенного пункта», – говорится в сообщении СКР. В деревне Старое Акташево после этого ввели карантин.
Распространения сибирской язвы среди людей не стоит ожидать, так как это природно-очаговое заболевание, заявил «Ведомостям» заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. «Эта ситуация неприятна тем, что природного очага не было уже давно. И то, что он появился сейчас, означает, что, скорее всего, сибирская язва будет циркулировать среди животных. Но это не означает, что будут какие-то массовые случаи [заражения среди людей]», – считает он.
С прогнозом Чумакова согласен и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. «Я думаю, ситуация будет развиваться традиционно для этой болезни. Она периодически приходит к нам в небольшом количестве случаев», – сказал он «Ведомостям».
Чепурнов отметил, что заболевание имеет бактериальную, а не вирусную природу, что затрудняет его распространение. «Это заболевание отличается двумя видами течения: кожной формой или легочной. Легочная форма, которой заболевают при заражении через дыхательные пути, опасна, там высокая летальность – более 60%», – объясняет он. При этом люди обычно болеют кожной формой сибирской язвы, которая успешно поддается лечению.
Эксперт также считает, что основная опасность бактерии сибирской язвы заключается в ее стойкости, поэтому очаги заражения всегда подвергаются тщательной обработке, а зараженных животных сжигают или глубоко закапывают.
По мнению Чумакова, для предотвращения распространения болезни среди людей нужно отслеживать ситуацию и давать детальные советы всем, кто имеет дело с животными. «Нужно их проинструктировать, например, о том, чтобы они носили перчатки, когда разделывают туши», – сказал он.
Также существует вакцина от сибирской язвы, напомнил Чепурнов. «Это штамм бактерии, который адаптирован к человеку и не вызывает тяжелого поражения. В большинстве случаев заражение вакцинированным даже не ощущается», – пояснил он.
Информация о способах профилактики сибирской язвы была опубликована на сайте Роспотребнадзора 16 марта.
Среди мер по предупреждению заражения служба называет, например, обращение за ветеринарным освидетельствованием в каждом случае убоя и разделки туш животных, ношение маски при при уборке помещений для скота, работе со шкурами, шерстью, пухом и др., а также вакцинацию животных и людей из числа групп профессионального риска (зооветеринарные работники и другие лица, профессионально занятые содержанием скота). Кроме того, Роспотребнадзор просит граждан не приобретать мясо у частных лиц на импровизированных рынках.
Последний случай заражения сибирской язвой в России зафиксирован в Ставропольском крае в июне 2022 г. Наряду с ВИЧ, чумой, туберкулезом и коронавирусом она включена в России в перечень опасных заболеваний.