Эксперты оценили возможность распространения сибирской язвы

Распространения сибирской язвы среди людей не стоит ожидать, так как это природно-очаговое заболевание, заявил «Ведомостям» заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. «Эта ситуация неприятна тем, что природного очага не было уже давно. И то, что он появился сейчас, означает, что, скорее всего, сибирская язва будет циркулировать среди животных. Но это не означает, что будут какие-то массовые случаи [заражения среди людей]», – считает он.