В Чувашии сообщили о симптомах сибирской язвы у третьего человека

Позже в Россельхознадзоре допустили, что причиной вспышки сибирской язвы мог стать незаконный подворный убой нелегально купленного бычка, которого не вакцинировали от сибирской язвы. В ведомстве отметили, что заражение могло произойти через порезы на руках при обработке туши.