В Чувашии сообщили о симптомах сибирской язвы у третьего человека
В Чувашии выявили симптомы заражения сибирской язвой еще у одного человека. Об этом сообщили в региональном минздраве, пишут «РИА Новости».
«На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера», — сообщили в ведомстве, указав, что эти симптомы свойственны для сибирской язвы.
В минздраве добавили, что пациент находился в контакте с двумя зараженными, о которых стало известно неделю назад. О состоянии заболевшего не сообщается.
Ранее, 15 марта, глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что двое жителей Цивильского муниципального округа Чувашии заразились сибирской язвой. По его словам, их жизни ничто не угрожает. «Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный», – написал он.
Позже в Россельхознадзоре допустили, что причиной вспышки сибирской язвы мог стать незаконный подворный убой нелегально купленного бычка, которого не вакцинировали от сибирской язвы. В ведомстве отметили, что заражение могло произойти через порезы на руках при обработке туши.
Сибирская язва включена в российский перечень опасных заболеваний. В него также входят коронавирус, чума, туберкулез, ВИЧ и др. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зафиксирован в июне 2022 г. в Ставропольском крае.