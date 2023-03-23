Предварительные анализы у пациентов в Подмосковье не выявили сибирскую язву

Ранее стало известно, что в Московской области госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области уточняла, что он приехал из Чувашии. По месту пребывания гражданина провели дезинфекцию. Также было начато эпидрасследование и организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.