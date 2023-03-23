Предварительные анализы у пациентов в Подмосковье не выявили сибирскую язву
Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы у двух пациентов в Московской области, сообщили в региональном Минздраве.
«Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное», – говорится в сообщении.
Уточняется, что двое пациентов с подозрением на заболевание были доставлены в местную больницу с соблюдением всех эпидемиологических мер. Их поместили в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов.
Ранее стало известно, что в Московской области госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области уточняла, что он приехал из Чувашии. По месту пребывания гражданина провели дезинфекцию. Также было начато эпидрасследование и организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.
До этого в Чувашии выявили симптомы заражения сибирской язвой у третьего человека. В региональном Минздраве добавили, что пациент находился в контакте с двумя зараженными, о которых стало известно ранее.
15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что двое жителей Цивильского муниципального округа Чувашии заразились сибирской язвой. По его словам, их жизни ничто не угрожает. «Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный», – написал он.
Позже в Россельхознадзоре допустили, что причиной вспышки сибирской язвы мог стать незаконный подворный убой нелегально купленного бычка, которого не вакцинировали от сибирской язвы. В ведомстве отметили, что заражение могло произойти через порезы на руках при обработке туши.
Сибирская язва включена в российский перечень опасных заболеваний. В него также входят коронавирус, чума, туберкулез, ВИЧ и др. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зафиксирован в июне 2022 г. в Ставропольском крае.