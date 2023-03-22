В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
В Московской области госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Как уточнили в ведомстве, он приехал из Чувашии.
«Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает о случае подозрения на сибирскую язву у гражданина, прибывшего на территорию области из Республики Чувашии», – следует из сообщения ведомства.
В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция. Также было начато эпидрасследование и организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.
«Ранее опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о том, что заболевший успел покинуть столичный регион и был госпитализирован только по возвращении в Республику Чувашию, не соответствует действительности», – уточнили в Роспотребнадзоре.
Ранее сегодня стало известно, что в Чувашии выявили симптомы заражения сибирской язвой у третьего человека. В региональном минздраве добавили, что пациент находился в контакте с двумя зараженными, о которых стало известно неделю назад.
15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что двое жителей Цивильского муниципального округа Чувашии заразились сибирской язвой. По его словам, их жизни ничто не угрожает. «Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный», – написал он.
Позже в Россельхознадзоре допустили, что причиной вспышки сибирской язвы мог стать незаконный подворный убой нелегально купленного бычка, которого не вакцинировали от сибирской язвы. В ведомстве отметили, что заражение могло произойти через порезы на руках при обработке туши.
Сибирская язва включена в российский перечень опасных заболеваний. В него также входят коронавирус, чума, туберкулез, ВИЧ и др. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зафиксирован в июне 2022 г. в Ставропольском крае.