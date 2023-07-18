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Общество

В Туве четыре пациента с сибирской язвой ушли из инфекционной больницы

Ведомости

В Туве четыре госпитализированных пациента с сибирской язвой отказались от лечения и самовольно покинули больницу. Об этом сообщили в Минздраве республики. В ведомстве отметили, что на лечении остался один пациент.

Состояние всех пяти заболевших удовлетворительное, но они могут быть выписаны из больницы «только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции», пояснили в минздраве. Там допустили передачу заболевания от человека к человеку, «если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления». Минздрав призвал пациентов «проявить ответственность к своему здоровью и здоровью окружающих». В ведомстве добавили, что удовлетворительного состояния заразившихся удалось добиться только благодаря «высокой настороженности врачей-инфекционистов, уровню их профессионализма», а также выявлению сибирской язвы на ранее стадии.

Минздрав призвал пациентов «проявить ответственность к своему здоровью и здоровью окружающих». В ведомстве добавили, что удовлетворительного состояния заразившихся удалось добиться только благодаря «высокой настороженности врачей-инфекционистов, уровню их профессионализма», а также выявлению сибирской язвы на ранее стадии.

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В конце июня 24-летний житель Тувы, который несколькими днями ранее участвовал в убое лошади для сдачи мяса, был госпитализирован с признаками заболевания сибирской язвой, его состояние на тот момент оценивалось как тяжелое. Позже диагноз сибирская язва подтвердился еще у троих заболевших. 6 июля стало известно о пятом заболевшем.

На территории Барун-Хемчикского района, где находился очаг сибирской язвы, ввели ограничительные мероприятия. Они будут действовать до 20 июля, сообщили в минздраве республики. В начале июля Роспотребнадзор исключил угрозу распространения заболевания. Сибирская язва относится к особо-опасным инфекционным заболеваниям. Ключевая причина заражения человека – взаимодействие с зараженным скотом во время убоя или при соприкосновении с продуктами животноводства. Инкубационный период может занимать от нескольких часов до нескольких дней или недель. У человека заболевание проявляется, как правило, в виде карбункулов на коже, сопровождается повышением температуры. Сибирская язва излечима с помощью антибиотиков в условиях стационара.

Сибирская язва относится к особо-опасным инфекционным заболеваниям. Ключевая причина заражения человека – взаимодействие с зараженным скотом во время убоя или при соприкосновении с продуктами животноводства. Инкубационный период может занимать от нескольких часов до нескольких дней или недель. У человека заболевание проявляется, как правило, в виде карбункулов на коже, сопровождается повышением температуры. Сибирская язва излечима с помощью антибиотиков в условиях стационара.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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