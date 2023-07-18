В Туве четыре пациента с сибирской язвой ушли из инфекционной больницы
В Туве четыре госпитализированных пациента с сибирской язвой отказались от лечения и самовольно покинули больницу. Об этом сообщили в Минздраве республики. В ведомстве отметили, что на лечении остался один пациент.
Состояние всех пяти заболевших удовлетворительное, но они могут быть выписаны из больницы «только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции», пояснили в минздраве. Там допустили передачу заболевания от человека к человеку, «если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления». Минздрав призвал пациентов «проявить ответственность к своему здоровью и здоровью окружающих». В ведомстве добавили, что удовлетворительного состояния заразившихся удалось добиться только благодаря «высокой настороженности врачей-инфекционистов, уровню их профессионализма», а также выявлению сибирской язвы на ранее стадии.
Минздрав призвал пациентов «проявить ответственность к своему здоровью и здоровью окружающих». В ведомстве добавили, что удовлетворительного состояния заразившихся удалось добиться только благодаря «высокой настороженности врачей-инфекционистов, уровню их профессионализма», а также выявлению сибирской язвы на ранее стадии.
В конце июня 24-летний житель Тувы, который несколькими днями ранее участвовал в убое лошади для сдачи мяса, был госпитализирован с признаками заболевания сибирской язвой, его состояние на тот момент оценивалось как тяжелое. Позже диагноз сибирская язва подтвердился еще у троих заболевших. 6 июля стало известно о пятом заболевшем.
На территории Барун-Хемчикского района, где находился очаг сибирской язвы, ввели ограничительные мероприятия. Они будут действовать до 20 июля, сообщили в минздраве республики. В начале июля Роспотребнадзор исключил угрозу распространения заболевания. Сибирская язва относится к особо-опасным инфекционным заболеваниям. Ключевая причина заражения человека – взаимодействие с зараженным скотом во время убоя или при соприкосновении с продуктами животноводства. Инкубационный период может занимать от нескольких часов до нескольких дней или недель. У человека заболевание проявляется, как правило, в виде карбункулов на коже, сопровождается повышением температуры. Сибирская язва излечима с помощью антибиотиков в условиях стационара.
Сибирская язва относится к особо-опасным инфекционным заболеваниям. Ключевая причина заражения человека – взаимодействие с зараженным скотом во время убоя или при соприкосновении с продуктами животноводства. Инкубационный период может занимать от нескольких часов до нескольких дней или недель. У человека заболевание проявляется, как правило, в виде карбункулов на коже, сопровождается повышением температуры. Сибирская язва излечима с помощью антибиотиков в условиях стационара.