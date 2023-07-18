В Туве четыре пациента с сибирской язвой ушли из инфекционной больницы

На территории Барун-Хемчикского района, где находился очаг сибирской язвы, ввели ограничительные мероприятия. Они будут действовать до 20 июля, сообщили в минздраве республики. В начале июля Роспотребнадзор исключил угрозу распространения заболевания. Сибирская язва относится к особо-опасным инфекционным заболеваниям. Ключевая причина заражения человека – взаимодействие с зараженным скотом во время убоя или при соприкосновении с продуктами животноводства. Инкубационный период может занимать от нескольких часов до нескольких дней или недель. У человека заболевание проявляется, как правило, в виде карбункулов на коже, сопровождается повышением температуры. Сибирская язва излечима с помощью антибиотиков в условиях стационара.