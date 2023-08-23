Суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области

Преступления, совершенные немецко-фашистскими войсками, нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 361 450 человек, признаны военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждены резолюциями генассамблеи ООН, а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР.