Суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области
Волгоградский областной суд признал действия нацистов на территории Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом советского народа, сообщила пресс-служба суда.
Преступления, совершенные немецко-фашистскими войсками, нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 361 450 человек, признаны военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждены резолюциями генассамблеи ООН, а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР.
«Юридический факт геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками призван препятствовать возрождению идей нацизма в настоящем и будущем, предотвратить попытки переписывания истории, дать оценку нацистским преступлениям против человечности, у которых нет и не может быть срока давности», – подчеркнули в суде.
19 июля суд признал геноцидом преступления на территории Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Во время оккупации Смоленской области немецко-фашистские захватчики совершали жестокие преступления против мирного населения: массовое уничтожение мирных жителей и военнопленных, пытки и истязания, расстрелы, смертные казни и сожжения.