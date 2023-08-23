Газета
Общество

Суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области

Ведомости

Волгоградский областной суд признал действия нацистов на территории Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом советского народа, сообщила пресс-служба суда.

Преступления, совершенные немецко-фашистскими войсками, нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 361 450 человек, признаны военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждены резолюциями генассамблеи ООН, а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР.

«Юридический факт геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками призван препятствовать возрождению идей нацизма в настоящем и будущем, предотвратить попытки переписывания истории, дать оценку нацистским преступлениям против человечности, у которых нет и не может быть срока давности», – подчеркнули в суде.

19 июля суд признал геноцидом преступления на территории Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Во время оккупации Смоленской области немецко-фашистские захватчики совершали жестокие преступления против мирного населения: массовое уничтожение мирных жителей и военнопленных, пытки и истязания, расстрелы, смертные казни и сожжения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных