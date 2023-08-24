ВСУ обстреляли Белгородскую область 95 раз за сутки

Три человека погибли 23 августа при повторном обстреле санатория в селе Лава Валуйского округа Белгородской области. По словам Гладкова, украинские военнослужащие сбросили с беспилотника взрывное устройство в момент, когда люди находились на улице. В результате двое мужчин скончались на месте, еще один человек умер уже в больнице. Ранее утром 23 августа по территории санатория с беспилотника было сброшено две гранаты. В результате повреждения получили стоящие рядом здания, в них выбило четыре окна, фасад здания был посечен.