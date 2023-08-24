ВСУ обстреляли Белгородскую область 95 раз за сутки
В пяти муниципалитетах Белгородской области за сутки зафиксировано 95 прилетов, регион три раза атаковали беспилотники. Об этом в ежедневной сводке сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.
В Белгородском районе зафиксировано 18 прилетов артиллерийских снарядов по МАПП «Нехотеевка», селам Красный Хутор и Устинка. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – установлено четыре прилета. Разрушений в муниципалитетах нет.
В Грайворонском городском округе выпущено 26 минометных снарядов по окраинам сел Сподарюшино, Дроновка, Пороз, Козинка. В последнем в девяти частных домах посечены фасады, кровля и заборы, выбиты окна, поврежден один легковой автомобиль.
В Краснояружском районе по окраинам сел Теребрено и Колотиловка выпущено по пять артиллерийских снарядов, по окраине села Вязовое – четыре артиллерийских и один минометный снаряд. Из артиллерии обстреляли окраину поселка Задорожный – установлено шесть прилетов, здесь повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.
В Шебекинском городском округе населенные пункты Середа, Красный, Панков и МАПП «Шебекино» обстреляли 21 раз за сутки. Также из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано пять прилетов. В трех частных домовладениях повреждены окна и кровля.
С БПЛА сброшены взрывные устройства на МАПП «Нехотеевка» и на окраину села Колотиловка. На окраину села Пороз с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас.
Как сообщал Гладков, на 23 августа в Шебекино и Новой Таволжанке уже восстановлено 22 000 кв. м поврежденных в результате обстрелов оконных блоков и около 117 000 кв. м кровли.
Три человека погибли 23 августа при повторном обстреле санатория в селе Лава Валуйского округа Белгородской области. По словам Гладкова, украинские военнослужащие сбросили с беспилотника взрывное устройство в момент, когда люди находились на улице. В результате двое мужчин скончались на месте, еще один человек умер уже в больнице. Ранее утром 23 августа по территории санатория с беспилотника было сброшено две гранаты. В результате повреждения получили стоящие рядом здания, в них выбило четыре окна, фасад здания был посечен.
Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.