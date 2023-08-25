В Белгородской области за сутки зафиксировали 77 атак
За сутки 24 августа в пяти муниципалитетах Белгородской области зафиксировали 77 атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.
В селе Солнцевка Белгородского района с беспилотника сбросили взрывное устройство. В том же районе по селу Журавлевка выпустили пять, по селу Щетиновка – 11, по селу Красный Хутор и пункту пропуска «Нехотеевка» – по два артиллерийских снаряда. В хуторе Леоновка Валуйского городского округа насчитали пять прилетов, в частном доме выбило окна.
По окраине хутора Старый в Волоконовском районе выпустили 14 минометных снарядов, а рядом с селом Грушевка – четыре артиллерийских снаряда. В селе Безымено в Грайворонском городском округе зафиксировали прилеты восьми минометных снарядов и один гранатометный выстрел.
По селу Середа в Шебекинском городском округе 12 раз выстрелили из миномета, по поселку Красное, селу Архангельское и хутору Панков выпустили по два минометных снаряда. В селе Новая Таволжанка зафиксировали прилеты шести минометных снарядов: повреждено пять домов и два автомобиля.
23 августа в Белгородской области за сутки насчитали 95 прилетов со стороны Украины, регион трижды атаковали БПЛА. Гладков также сообщил, что в Шебекино и Новой Таволжанке восстановили 22 000 кв. м оконных блоков и около 117 000 кв. м кровли, поврежденных обстрелами.