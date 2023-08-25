В Белгородской области за сутки зафиксировали 77 атак

В селе Солнцевка Белгородского района с беспилотника сбросили взрывное устройство. В том же районе по селу Журавлевка выпустили пять, по селу Щетиновка – 11, по селу Красный Хутор и пункту пропуска «Нехотеевка» – по два артиллерийских снаряда. В хуторе Леоновка Валуйского городского округа насчитали пять прилетов, в частном доме выбило окна.