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Общество

В Белгородской области за сутки зафиксировали 77 атак

Ведомости

За сутки 24 августа в пяти муниципалитетах Белгородской области зафиксировали 77 атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

В селе Солнцевка Белгородского района с беспилотника сбросили взрывное устройство. В том же районе по селу Журавлевка выпустили пять, по селу Щетиновка – 11, по селу Красный Хутор и пункту пропуска «Нехотеевка» – по два артиллерийских снаряда. В хуторе Леоновка Валуйского городского округа насчитали пять прилетов, в частном доме выбило окна.

По окраине хутора Старый в Волоконовском районе выпустили 14 минометных снарядов, а рядом с селом Грушевка – четыре артиллерийских снаряда. В селе Безымено в Грайворонском городском округе зафиксировали прилеты восьми минометных снарядов и один гранатометный выстрел.

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По селу Середа в Шебекинском городском округе 12 раз выстрелили из миномета, по поселку Красное, селу Архангельское и хутору Панков выпустили по два минометных снаряда. В селе Новая Таволжанка зафиксировали прилеты шести минометных снарядов: повреждено пять домов и два автомобиля.

23 августа в Белгородской области за сутки насчитали 95 прилетов со стороны Украины, регион трижды атаковали БПЛА. Гладков также сообщил, что в Шебекино и Новой Таволжанке восстановили 22 000 кв. м оконных блоков и около 117 000 кв. м кровли, поврежденных обстрелами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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