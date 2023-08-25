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Общество

Россия и Мьянма возобновят авиасообщение после тридцатилетнего перерыва

Ведомости

Россия с осени планирует возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой впервые с 1993 г., сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай», – говорится в сообщении.

Рейсы начнутся, как ожидается, с 5 сентября, полеты будут выполняться на самолете А319 дважды в неделю. По оценке Росавиации возобновление полетов предоставит дополнительные возможности как туристам, так и лицам, летающим по деловым или личным вопросам из Юго-Восточной Азии.

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С 1 июля РФ возобновила авиасообщение с Кубой, лайнеры Boeing 777 авиакомпании «Россия» два раза в неделю начали летать на кубинский курорт Варадеро. Ожидается, что совокупный пассажиропоток с учетом чартерных и регулярных рейсов может составить порядка 150 000 человек по итогам года, что, как пояснили в правительстве, соответствует допандемийным показателям.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая он отменил визовый режим для грузинских граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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