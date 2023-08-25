Россия и Мьянма возобновят авиасообщение после тридцатилетнего перерыва

С 1 июля РФ возобновила авиасообщение с Кубой, лайнеры Boeing 777 авиакомпании «Россия» два раза в неделю начали летать на кубинский курорт Варадеро. Ожидается, что совокупный пассажиропоток с учетом чартерных и регулярных рейсов может составить порядка 150 000 человек по итогам года, что, как пояснили в правительстве, соответствует допандемийным показателям.