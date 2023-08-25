Россия и Мьянма возобновят авиасообщение после тридцатилетнего перерыва
Россия с осени планирует возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой впервые с 1993 г., сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай», – говорится в сообщении.
Рейсы начнутся, как ожидается, с 5 сентября, полеты будут выполняться на самолете А319 дважды в неделю. По оценке Росавиации возобновление полетов предоставит дополнительные возможности как туристам, так и лицам, летающим по деловым или личным вопросам из Юго-Восточной Азии.
С 1 июля РФ возобновила авиасообщение с Кубой, лайнеры Boeing 777 авиакомпании «Россия» два раза в неделю начали летать на кубинский курорт Варадеро. Ожидается, что совокупный пассажиропоток с учетом чартерных и регулярных рейсов может составить порядка 150 000 человек по итогам года, что, как пояснили в правительстве, соответствует допандемийным показателям.
В мае президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая он отменил визовый режим для грузинских граждан.