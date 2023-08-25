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Jetica опровергла связь второго самолета Embraer-135 с Пригожиным

Ведомости

Информация о том, что самолет Embraer-135 с регистрационным номером RA-02748, который также совершал полет 23 августа, имеет какое-то отношение к Евгению Пригожину или ЧВК «Вагнер», не соответствует действительности. Письмо компании Jetica, которой и принадлежит воздушное судно, опубликовал BFM.

«В СМИ сообщалось, что самолет RA-02748 совершал перелет вместе с RA-02795 и, соответственно, имеет отношение к ЧВК «Вагнер». Однако данная информация не соответствует действительности», – говорится в документе.

Самолет под номером RA-02748 летел из Санкт-Петербурга в Москву без пассажиров на борту по собственному графику, подчеркнули в компании, добавив, что он никогда не имел отношения к «Вагнеру».

Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer-135 с бортовым номером RA-02795 потерпел крушение в Тверской области около села Куженкино. Росавиация сообщила, что на борту находилось десять человек, в том числе в списках пассажиров указаны Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. По данным Росавиации, разбившийся самолет принадлежал компании «МНТ Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках. В парке перевозчика еще два бизнес-джета: BAe-125 и Hawker 800XP.

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Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведомство сообщало, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены необходимые судебные экспертизы и проведены действия для установления причин катастрофы.

24 августа Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пригожина и его приближенных, находившихся в самолете. «Если там находились – а вроде первичные данные показывают, что там находились, – сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», – заявил Путин. Он сообщил, что знал Пригожина «давно, с начала 1990-х гг.».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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