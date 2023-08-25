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Следствие изъяло «черные ящики» разбившегося самолета Пригожина

Ведомости

Следственный комитет (СК) России сообщил о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту крушения бизнес-джета Embraer c основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту. Специалисты, как отмечается, изъяли бортовые самописцы судна и проводят молекулярно-генетические экспертизы, чтобы опознать тела погибших.

«В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы», – говорится в сообщении.

Следователи также изымают предметы и документы, которые могут помочь в установлении всех обстоятельств авиакатастрофы. СК также подчеркнул, что проверит все возможные версии произошедшего.

23 августа самолет Embraer, на борту которого, по данным Росавиации, находился Пригожин, потерпел крушение в Тверской области возле поселка Куженкино. Самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. По факту крушения СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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По данным Росавиации, разбившийся самолет принадлежал компании «МНТ Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках. В парке перевозчика еще два бизнес-джета: BAe-125 и Hawker 800XP.

24 августа президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пригожина и его приближенных, находившихся в самолете. «Если там находились – а вроде первичные данные показывают, что там находились, – сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», – заявил он.

25 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Белоруссии столько, сколько это будет нужно Минску и группе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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