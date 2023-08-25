Следствие изъяло «черные ящики» разбившегося самолета Пригожина

24 августа президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пригожина и его приближенных, находившихся в самолете. «Если там находились – а вроде первичные данные показывают, что там находились, – сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», – заявил он.