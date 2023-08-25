Лукашенко: бойцы «Вагнера» останутся в Белоруссии

«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. <...> В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 000 человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).