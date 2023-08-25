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Лукашенко: бойцы «Вагнера» останутся в Белоруссии

Ведомости

Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Белоруссии столько, сколько это будет нужно Минску и группе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.  

«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. <...> В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 000 человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК предприняла попытку вооруженного мятежа в России. В едином госреестре юрлиц и предпринимателей Белоруссии «Вагнер» зарегистрировали как образовательную организацию ООО «Группа Вагнер». 

11 июля Минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику. Позднее в том же месяце подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и бойцы ЧВК «Вагнер» провели совместные учения.

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23 августа самолет Embraer, на борту которого, по данным Росавиации, находился Пригожин, потерпел крушение в Тверской области возле поселка Куженкино. Самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Помимо Пригожина, на борту находились еще 9 человек. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Он пояснил, что у него нет никакой информации на этот счет. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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