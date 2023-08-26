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В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Ведомости

Депутат Госдумы от КПРФ, заместитель председателя думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев анонсировал внесение в Думу законопроекта о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. 

«Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесен в Госдуму», – написал он в своем Telegram-канале. 

Матвеев сообщил о подготовке инициативы 1 августа. Тогда он утверждал, что уклонение от службы также будет основанием для выдворения из страны. По словам депутата, в таком случае лишены российского гражданства также будут и члены семьи мигранта, получившие российский паспорт одновременно с уклонистом.

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17 августа глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ставить иностранцев на воинский учет одновременно с выдачей российского паспорта. По его словам, они «должны иметь не только права, но и обязанности». 

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», граждане, получившие российское гражданство, обязаны в течение двух недель встать на воинский учет. В августе в регионах России участились рейды полиции по мигрантам с российским гражданством: их отвозят в военкоматы для постановки на воинский учет. В частности, такие мероприятия проводились в Санкт-Петербурге и Чувашии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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