В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», граждане, получившие российское гражданство, обязаны в течение двух недель встать на воинский учет. В августе в регионах России участились рейды полиции по мигрантам с российским гражданством: их отвозят в военкоматы для постановки на воинский учет. В частности, такие мероприятия проводились в Санкт-Петербурге и Чувашии.