В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
Депутат Госдумы от КПРФ, заместитель председателя думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев анонсировал внесение в Думу законопроекта о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.
«Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесен в Госдуму», – написал он в своем Telegram-канале.
Матвеев сообщил о подготовке инициативы 1 августа. Тогда он утверждал, что уклонение от службы также будет основанием для выдворения из страны. По словам депутата, в таком случае лишены российского гражданства также будут и члены семьи мигранта, получившие российский паспорт одновременно с уклонистом.
17 августа глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ставить иностранцев на воинский учет одновременно с выдачей российского паспорта. По его словам, они «должны иметь не только права, но и обязанности».
Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», граждане, получившие российское гражданство, обязаны в течение двух недель встать на воинский учет. В августе в регионах России участились рейды полиции по мигрантам с российским гражданством: их отвозят в военкоматы для постановки на воинский учет. В частности, такие мероприятия проводились в Санкт-Петербурге и Чувашии.