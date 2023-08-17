Глава СПЧ предложил выдавать паспорта мигрантам только при постановке на воинский учет

Глава СПЧ предложил выдавать паспорта мигрантам только при постановке на воинский учетМВД уже начало доставлять иностранцев в военкоматы после облав
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил синхронизировать процессы выдачи российского паспорта иностранцам и постановку их на воинский учет. «Новые граждане России должны иметь не только права, но и обязанности. В том числе защищать свою Родину. Часто они получают российский паспорт и российское гражданство, а встать на военный учет забывают – это неправильно», – заявил он. СПЧ готов участвовать в разработке соответствующих нормативных актов, добавил Фадеев.
Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе» граждане, получившие российское гражданство, обязаны в течение двух недель встать на воинский учет. В августе в регионах России участились рейды полиции по мигрантам с российским гражданством: их отвозят в военкоматы для постановки на воинский учет.
Например, 15 и 16 августа в Санкт-Петербурге полиция провела двухдневный рейд на Софийской овощебазе, в военкоматы доставили более 100 мигрантов с российским паспортом для постановки на воинский учет, говорится в сообщении пресс-службы местного управления МВД. «С точки зрения основной цели рейда данная категория оперативного интереса не представляет. Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности. В том числе конституционную обязанность воинской службы», – отмечается в сообщении. Облавы на мигрантов не ограничились Центральной Россией: ФСБ опубликовала кадры рейда по постановке на военный учет уклонистов в Чувашии, которые получили российское гражданство. Операция проводилась с 10 по 11 августа совместно с местным военкоматом. «Ведомости» направили запрос в МВД.
Такая инициатива может привести к снижению количества мигрантов, которые захотят в будущем получать российское гражданство, считает эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России (упразднена в 2016 г.) Вячеслав Поставнин. Минтруд со ссылкой на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда оценивал потребность в трудовых мигрантах в России к 2030 г. в 3,5 млн человек, т. е. на 400 000 человек больше, чем в 2022 г. Об этом в июле сообщал «Ведомостям» представитель министерства.
Как связаны мигранты и спецоперация
15 мая 2023 г. президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане, заключившие в период военной операции контракты о прохождении службы, получают гражданство в упрощенном порядке. До этого указа обязательным условием было также участие в боевых действиях не менее полугода либо получение увечья и увольнение со службы по состоянию здоровья.
Для введения обязательной процедуры постановки на воинский учет при получении паспорта необходимо «пройти определенную дискриминационную черту, чтобы этот порядок распространялся <...> и на других иностранцев, а не только на выходцев из Средней Азии», – сказал «Ведомостям» глава узбекской диаспоры Москвы юрист Бахром Исмаилов. Глава Союза таджикистанцев (упразднен) Абдулло Давлатов назвал предложение «логичным и законным».
Это не единственная инициатива об интеграции мигрантов в российскую действительность, предложенная Фадеевым. Глава СПЧ предложил с 1 сентября 2024/25 учебного года запретить прием детей в школу без знания русского языка: до этого они могут обучаться в «специальных учреждениях». «Сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства – не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре», – сказал он журналистам. Уровень владения языком будут проверять специалисты и представители родительских комитетов, а не учителя, допускает Фадеев.
Ранее Фадеев неоднократно выступал против обучения в школах детей без знания русского языка. В августе 2022 г. президент Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России. Пока массово созданы таковые не были.
Эксперты видят сложности в реализации этой инициативы. Председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев считает, что «это принесет больше вреда, чем пользы». С ним согласен Исмаилов: «Помещение детей-мигрантов отдельно от русскоговорящих сверстников негативно отразится на социально-культурной адаптации детей. Чем быстрее мы помещаем ребенка в русскоязычную среду, тем быстрее он интегрируется и адаптируется». Кроме того, по его мнению, создание дополнительных центров по изучению русского языка потребует «колоссальных бюджетных средств», которых сейчас нет. «Если их не будут принимать в школы, то это прямой путь в этнические анклавы и криминальные группы», – сказал «Ведомостям» Поставнин.