Глава СПЧ предложил выдавать паспорта мигрантам только при постановке на воинский учет

Это не единственная инициатива об интеграции мигрантов в российскую действительность, предложенная Фадеевым. Глава СПЧ предложил с 1 сентября 2024/25 учебного года запретить прием детей в школу без знания русского языка: до этого они могут обучаться в «специальных учреждениях». «Сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства – не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре», – сказал он журналистам. Уровень владения языком будут проверять специалисты и представители родительских комитетов, а не учителя, допускает Фадеев.