В Крыму линейки 1 сентября пройдут только для первых и выпускных классов

Ранее торжественные линейки для всех классов, кроме 1-х, а также 9–11-х, отменили власти Севастополя. И. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос сообщил, что такие меры были приняты «с точки зрения выполнения требований безопасности». Он также уточнил, что при соблюдении требований безопасности школы на свое усмотрение могут увеличить число классов, для которых будет проведена линейка.