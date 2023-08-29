В Крыму линейки 1 сентября пройдут только для первых и выпускных классов
1 сентября праздничные линейки в Крыму состоятся только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что такое решение принято из соображений безопасности. В то же время, добавил Аксенов, школы могут индивидуально подойти к организации праздника.
В частности, небольшие сельские школы могут увеличить число классов, которые участвуют в линейке, пояснил он. Остальные школьники отпразднуют День знаний в своих кабинетах.
Ранее торжественные линейки для всех классов, кроме 1-х, а также 9–11-х, отменили власти Севастополя. И. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос сообщил, что такие меры были приняты «с точки зрения выполнения требований безопасности». Он также уточнил, что при соблюдении требований безопасности школы на свое усмотрение могут увеличить число классов, для которых будет проведена линейка.
По словам Кривоноса, в мероприятии примут участие почти 14 000 школьников. Он уточнил, что всего в этом году в школы пойдут 53 000 учащихся, включая около 6100 первоклассников. По данным минобразования Крыма, всего школы Крыма примут более 232 300 детей, включая свыше 20 000 первоклассников.
С начала спецоперации Украина регулярно предпринимает попытки атаковать Крым. В частности, 25 августа Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников в небе над территорией полуострова. 28 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что число беспилотников, атакующих территорию России, «будет увеличиваться».