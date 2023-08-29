В России с сентября запретят посещать вокзалы и поезда в зловонной одежде
Россиянам запретят посещать объекты железнодорожной инфраструктуры и садиться в поезда в пачкающей или «имеющей зловонный запах» одежде. Этот запрет содержится в обновленных правилах ж/д перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Минтрансом.
Нововведения вступят в силу с 1 сентября.
«На инфраструктуре и в поездах не допускается: нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров», – говорится в документе.
Кроме того, запрещается заниматься в вагонах и на вокзалах предпринимательской и иной приносящей доход, а также благотворительной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, а также использовать музыкальные инструменты и колонки.
Этим же приказом Минтранс уточнил список документов, необходимых для покупки билетов на поезд.
В августе РЖД возобновила продажу билетов почти на все поезда дальнего следования, в том числе на южные направления, за 90 суток до их отправления. Речь идет, в первую очередь, о поездах, билеты на которые были доступны к покупке не раньше чем за 45 суток. Ограничения были связаны с реконструкцией инфраструктуры Центрального транспортного узла.