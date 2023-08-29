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Общество

В России с сентября запретят посещать вокзалы и поезда в зловонной одежде

Ведомости

Россиянам запретят посещать объекты железнодорожной инфраструктуры и садиться в поезда в пачкающей или «имеющей зловонный запах» одежде. Этот запрет содержится в обновленных правилах ж/д перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Минтрансом.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября.

«На инфраструктуре и в поездах не допускается: нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров», – говорится в документе.

Кроме того, запрещается заниматься в вагонах и на вокзалах предпринимательской и иной приносящей доход, а также благотворительной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, а также использовать музыкальные инструменты и колонки.

Этим же приказом Минтранс уточнил список документов, необходимых для покупки билетов на поезд.

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В августе РЖД возобновила продажу билетов почти на все поезда дальнего следования, в том числе на южные направления, за 90 суток до их отправления. Речь идет, в первую очередь, о поездах, билеты на которые были доступны к покупке не раньше чем за 45 суток. Ограничения были связаны с реконструкцией инфраструктуры Центрального транспортного узла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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