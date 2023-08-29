В России с сентября запретят посещать вокзалы и поезда в зловонной одежде

В августе РЖД возобновила продажу билетов почти на все поезда дальнего следования, в том числе на южные направления, за 90 суток до их отправления. Речь идет, в первую очередь, о поездах, билеты на которые были доступны к покупке не раньше чем за 45 суток. Ограничения были связаны с реконструкцией инфраструктуры Центрального транспортного узла.