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Общество

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования

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РЖД открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования, в том числе на южные направления, за 90 суток до их отправления. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Речь идет, в первую очередь, о поездах, билеты на которые были доступны к покупке не раньше, чем за 45 суток. Ограничения были связаны с реконструкцией инфраструктуры Центрального транспортного узла.

На данный момент можно приобрести билеты на поезда отправлением вплоть до 14 ноября включительно. В ближайшее время планируется начать снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления.

Ранее по теме: РЖД попросили увеличить тарифы из-за расходов на безопасность

1 августа компания РЖД попросила правительство дополнительно увеличить тариф на грузовые перевозки на 1% из-за расходов на обеспечение транспортной безопасности. По итогам прошлого года затраты на транспортную безопасность составили 45 млрд руб., что более чем в два раза превышает объем средств в рамках индексации тарифа на 1%. Для обеспечения безопасности РЖД в том числе привлекает спецподразделения для защиты объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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