РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования
РЖД открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования, в том числе на южные направления, за 90 суток до их отправления. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Речь идет, в первую очередь, о поездах, билеты на которые были доступны к покупке не раньше, чем за 45 суток. Ограничения были связаны с реконструкцией инфраструктуры Центрального транспортного узла.
На данный момент можно приобрести билеты на поезда отправлением вплоть до 14 ноября включительно. В ближайшее время планируется начать снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления.
1 августа компания РЖД попросила правительство дополнительно увеличить тариф на грузовые перевозки на 1% из-за расходов на обеспечение транспортной безопасности. По итогам прошлого года затраты на транспортную безопасность составили 45 млрд руб., что более чем в два раза превышает объем средств в рамках индексации тарифа на 1%. Для обеспечения безопасности РЖД в том числе привлекает спецподразделения для защиты объектов.