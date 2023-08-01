РЖД попросили увеличить тарифы из-за расходов на безопасность

Уточняется, что в 2022 г. тарифы были проиндексированы на рекордную для последних лет величину: в начале года они были увеличены на 6,8%, а с 1 июня — дополнительно на 11%. С 1 января 2023 г. ставка тарифа РЖД выросла на 8%, в 2024 г. планируется индексация еще на 7,1%. А надбавка на капремонт в 2023–2025 гг. составит 2, 7 и 7% соответственно.