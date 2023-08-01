РЖД попросили увеличить тарифы из-за расходов на безопасность
По информации издания, по итогам прошлого года затраты на транспортную безопасность составили 45 млрд руб., что более чем в два раза превышает объем средств в рамках индексации тарифа на 1%. Для обеспечения безопасности РЖД в том числе привлекает спецподразделения для защиты объектов.
В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова переадресовали вопросы в РЖД, в компании от комментариев отказались. В конце июля председатель СК России Александр Бастрыкин исключил рост числа диверсий и ЧП на железных дорогах. «И на сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что число таких преступлений возросло», – сказал он.
В середине февраля «Ведомости» писали, что РЖД предложили пересмотреть тарифы на 2024 и 2025 гг. и установить целевую надбавку в размере 1% и 2% соответственно.
Уточняется, что в 2022 г. тарифы были проиндексированы на рекордную для последних лет величину: в начале года они были увеличены на 6,8%, а с 1 июня — дополнительно на 11%. С 1 января 2023 г. ставка тарифа РЖД выросла на 8%, в 2024 г. планируется индексация еще на 7,1%. А надбавка на капремонт в 2023–2025 гг. составит 2, 7 и 7% соответственно.