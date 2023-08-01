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Бизнес

РЖД попросили увеличить тарифы из-за расходов на безопасность

Ведомости

Компания РЖД попросила правительство дополнительно увеличить тариф на грузовые перевозки на 1% из-за расходов на обеспечение транспортной безопасности. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, по итогам прошлого года затраты на транспортную безопасность составили 45 млрд руб., что более чем в два раза превышает объем средств в рамках индексации тарифа на 1%. Для обеспечения безопасности РЖД в том числе привлекает спецподразделения для защиты объектов.

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова переадресовали вопросы в РЖД, в компании от комментариев отказались. В конце июля председатель СК России Александр Бастрыкин исключил рост числа диверсий и ЧП на железных дорогах. «И на сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что число таких преступлений возросло», – сказал он.

В середине февраля «Ведомости» писали, что РЖД предложили пересмотреть тарифы на 2024 и 2025 гг. и установить целевую надбавку в размере 1% и 2% соответственно. 

Уточняется, что в 2022 г. тарифы были проиндексированы на рекордную для последних лет величину: в начале года они были увеличены на 6,8%, а с 1 июня — дополнительно на 11%. С 1 января 2023 г. ставка тарифа РЖД выросла на 8%, в 2024 г. планируется индексация еще на 7,1%. А надбавка на капремонт в 2023–2025 гг. составит 2, 7 и 7% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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