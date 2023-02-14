РЖД предложила ввести платежи за безопасность для потребителей

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) предложила пересмотреть тарифы на 2024 и 2025 гг. Это следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 6 февраля (документ есть у «Ведомостей»), в котором принимали участие гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр экономического развития Максим Решетников и представители Минтранса, Минфина и ФАС.