Аэропорт Пскова возобновил работу

Позже губернатор области Михаил Ведерников сообщил, что последствия атаки были устранены, и заявил, что аэропорт возобновит работу уже 31 августа. По его словам, взлетно-посадочная полоса осталась «в нормативном состоянии». Ущерб от атаки оценивается, гражданская инфраструктура не была повреждена, уточнил он.