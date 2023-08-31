Аэропорт Пскова возобновил работу
31 август аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.
«Аэропорт Псков с 07:00 мск 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все службы работают в штатном режиме. Согласно расписанию, сегодня запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» из Москвы и обратно.
На сайте аэропорта сказано, что рейс из Москвы задерживается. Самолет следует из «Внуково», где ранее сегодня были введены ограничения на прилет и вылет самолетов на фоне попытки Киева утром совершить террористическую атаку при помощи беспилотника.
30 августа в аэропорту Пскова были отменены все рейсы после ночной атаки беспилотников на аэродром. В результате никто не пострадал, однако были повреждены самолеты Ил-76.
Позже губернатор области Михаил Ведерников сообщил, что последствия атаки были устранены, и заявил, что аэропорт возобновит работу уже 31 августа. По его словам, взлетно-посадочная полоса осталась «в нормативном состоянии». Ущерб от атаки оценивается, гражданская инфраструктура не была повреждена, уточнил он.