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Аэропорт Пскова возобновил работу

Ведомости

31 август аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорт Псков с 07:00 мск 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все службы работают в штатном режиме. Согласно расписанию, сегодня запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» из Москвы и обратно.

На сайте аэропорта сказано, что рейс из Москвы задерживается. Самолет следует из «Внуково», где ранее сегодня были введены ограничения на прилет и вылет самолетов на фоне попытки Киева утром совершить террористическую атаку при помощи беспилотника.

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30 августа в аэропорту Пскова были отменены все рейсы после ночной атаки беспилотников на аэродром. В результате никто не пострадал, однако были повреждены самолеты Ил-76.

Позже губернатор области Михаил Ведерников сообщил, что последствия атаки были устранены, и заявил, что аэропорт возобновит работу уже 31 августа. По его словам, взлетно-посадочная полоса осталась «в нормативном состоянии». Ущерб от атаки оценивается, гражданская инфраструктура не была повреждена, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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