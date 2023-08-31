Кравцов: новый учебник истории для старшеклассников поступил во все школы РФ
Новый учебник истории для 11-х классов поступил во все российские школы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».
«И важно то, что все учащиеся 11-х классов будут обеспечены учебником истории, новым государственным учебником. Мы успели к сроку напечатать и довести до каждой школы», – сказал он (цитата по ТАСС).
В августе помощник президента России Владимир Мединский и Кравцов представили новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов, по которому школьники начнут заниматься с сентября 2023 г. Его авторами выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской. «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в.
Последняя глава учебника будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации. На обложке учебника изображен Крымский мост – появился он там с подачи президента России Владимира Путина, сообщал ранее первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
30 августа Мединский заявил, что в России приступили к созданию единых учебников по истории для учеников 5-9-х классов. Как ожидается, они будут готовы к сентябрю 2024 г.