Кравцов: новый учебник истории для старшеклассников поступил во все школы РФ

В августе помощник президента России Владимир Мединский и Кравцов представили новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов, по которому школьники начнут заниматься с сентября 2023 г. Его авторами выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской. «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в.