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Кравцов: новый учебник истории для старшеклассников поступил во все школы РФ

Ведомости

Новый учебник истории для 11-х классов поступил во все российские школы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

«И важно то, что все учащиеся 11-х классов будут обеспечены учебником истории, новым государственным учебником. Мы успели к сроку напечатать и довести до каждой школы», – сказал он (цитата по ТАСС).

В августе помощник президента России Владимир Мединский и Кравцов представили новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов, по которому школьники начнут заниматься с сентября 2023 г. Его авторами выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской. «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. 

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Последняя глава учебника будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации. На обложке учебника изображен Крымский мост – появился он там с подачи президента России Владимира Путина, сообщал ранее первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

30 августа Мединский заявил, что в России приступили к созданию единых учебников по истории для учеников 5-9-х классов. Как ожидается, они будут готовы к сентябрю 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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