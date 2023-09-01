Планировавшего взрывы в Курске россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы
Завербованный украинскими спецслужбами гражданин России Рамазан Муртазов, планировавший теракт в Курске, был приговорен Вторым Западным окружным военным судом к 15 годам лишения свободы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд также оштрафовал его на 1 млн руб. и ограничил свободу на 1,5 года после освобождения.
Муртазов уехал участвовать в боевых действиях на Украине против ВС России, где и был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). После обучения минно-взрывному делу он подписал письменное обязательство о сотрудничестве со спецслужбой и отправился в Россию. Всего он собрал четыре взрывных устройства, которые планировал применить на вокзале и в торговых центрах Курска. Злоумышленник был задержан на подъезде к городу.
Как уточняет ТАСС, первые три года Муртазов проведет в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима. Он признал вину после задержания.
19 августа ФСБ сообщила о задержании жительницы Луганской народной республики, которая с августа прошлого года передавала Украине данные о российских военных. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж), ей грозит до 20 лет лишения свободы. 17 августа стало известно, что по этой же статье возбуждено дело против другого жителя ЛНР, который также передавал Украине данные о военных и технике. В тот же день ФСБ сообщила о задержании командира отряда территориальной обороны ВСУ, которого подозревают в шпионаже. По данным ведомства, он собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии по заданию СБУ.