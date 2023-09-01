Планировавшего взрывы в Курске россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы

19 августа ФСБ сообщила о задержании жительницы Луганской народной республики, которая с августа прошлого года передавала Украине данные о российских военных. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж), ей грозит до 20 лет лишения свободы. 17 августа стало известно, что по этой же статье возбуждено дело против другого жителя ЛНР, который также передавал Украине данные о военных и технике. В тот же день ФСБ сообщила о задержании командира отряда территориальной обороны ВСУ, которого подозревают в шпионаже. По данным ведомства, он собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии по заданию СБУ.