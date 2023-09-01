Газета
Общество

Минпросвещения назвало условие для получения серебряной медали на ЕГЭ

Ведомости

Минпросвещения предложило выдавать серебряные медали при условии, что ученик наберет не менее 60 баллов по русскому языку и любому другому предмету на ЕГЭ. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В приказе Минпросвещения золотые и серебряные медали носят название «За особые успехи в учении» I и II степени. Для получения медали I степени необходимо набрать по 70 баллов по русскому языку и другому предмету. 

В следующем приказе Минпросвещения также уточняет, каким должен быть внешний вид каждой из двух медалей. В частности, медаль I степени выполняется из желтого металла золотого цвета и должна храниться в футляре красного цвета, II степени – из белого металла серебристого цвета, они упаковываются в футляр синего цвета. На оборотной стороне медалей должно быть изображение раскрывающейся книги, которая внизу обрамляется пальмовой ветвью. В верхней части должна быть нанесена надпись «За особые успехи в учении».

Ранее по теме: Выпускники школ с серебряными медалями получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Серебряная медаль на федеральном уровне не вручалась с 2014 г., но у регионов было право самостоятельно устанавливать виды поощрений, в том числе награждение серебряной медалью. Ранее для ее получения было необходимо иметь не более двух отметок «хорошо» в аттестате, тогда как все остальные предметы должны быть окончены с отличием («на пятерки»). Для получения золотой медали необходимо иметь в аттестате только отличные оценки.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных