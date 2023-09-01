Минпросвещения назвало условие для получения серебряной медали на ЕГЭ

Серебряная медаль на федеральном уровне не вручалась с 2014 г., но у регионов было право самостоятельно устанавливать виды поощрений, в том числе награждение серебряной медалью. Ранее для ее получения было необходимо иметь не более двух отметок «хорошо» в аттестате, тогда как все остальные предметы должны быть окончены с отличием («на пятерки»). Для получения золотой медали необходимо иметь в аттестате только отличные оценки.