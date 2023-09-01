Минпросвещения назвало условие для получения серебряной медали на ЕГЭ
Минпросвещения предложило выдавать серебряные медали при условии, что ученик наберет не менее 60 баллов по русскому языку и любому другому предмету на ЕГЭ. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В приказе Минпросвещения золотые и серебряные медали носят название «За особые успехи в учении» I и II степени. Для получения медали I степени необходимо набрать по 70 баллов по русскому языку и другому предмету.
В следующем приказе Минпросвещения также уточняет, каким должен быть внешний вид каждой из двух медалей. В частности, медаль I степени выполняется из желтого металла золотого цвета и должна храниться в футляре красного цвета, II степени – из белого металла серебристого цвета, они упаковываются в футляр синего цвета. На оборотной стороне медалей должно быть изображение раскрывающейся книги, которая внизу обрамляется пальмовой ветвью. В верхней части должна быть нанесена надпись «За особые успехи в учении».
Серебряная медаль на федеральном уровне не вручалась с 2014 г., но у регионов было право самостоятельно устанавливать виды поощрений, в том числе награждение серебряной медалью. Ранее для ее получения было необходимо иметь не более двух отметок «хорошо» в аттестате, тогда как все остальные предметы должны быть окончены с отличием («на пятерки»). Для получения золотой медали необходимо иметь в аттестате только отличные оценки.