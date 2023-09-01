Путин напомнил о важности равномерного развития всех территорий России
Президент РФ Владимир Путин напомнил о важности равномерного развития всех территорий России на примере развития транспортных связей регионов. Об этом глава государства рассказал в ходе открытого урока «Разговор о важном».
Путин сообщил, что даже в руководстве страны идут споры о том, нужно ли уделять больше внимания развитию крупных центров или поддерживать развитие по стране в целом.
«Практика показывает, что наибольших результатов достигают те страны, в которых развиваются крупные агломерации, они являются центрами развития. Но все хорошо в меру, потому что даже развитие крупных агломераций должно происходить гармонично: наряду с научно-производственной сферой нужно развивать сферу социальную», – объяснил президент.
При «перекосах» в развитии, по словам главы государства, возникают острые, труднопреодолимые проблемы, в том числе с сфере транспорта.
«Для нашей страны с ее огромной территорией и относительно небольшим для такой территорией населением очень важно, чтобы наши отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции этих территорий», – напомнил Путин.
Чтобы избежать этого, нужно создавать новые интересные рабочие места «с хорошими доходами людей», развивать образование, медицину и другие области. Особое внимание президент уделил транспортной связанности территорий.
«Это большая, непростая, но необходимая (работа. – «Ведомости») для любой страны, в том числе и для нашей, с ее огромной территорией», – сказал глава государства.
Путин поручил спроектировать высокоскоростную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга в 2019 г. Проект согласовали в 2021 г. Предполагается, что время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Протяженность ВСМ составит 679 км.