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Путин напомнил о важности равномерного развития всех территорий России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин напомнил о важности равномерного развития всех территорий России на примере развития транспортных связей регионов. Об этом глава государства рассказал в ходе открытого урока «Разговор о важном».

Путин сообщил, что даже в руководстве страны идут споры о том, нужно ли уделять больше внимания развитию крупных центров или поддерживать развитие по стране в целом.

«Практика показывает, что наибольших результатов достигают те страны, в которых развиваются крупные агломерации, они являются центрами развития. Но все хорошо в меру, потому что даже развитие крупных агломераций должно происходить гармонично: наряду с научно-производственной сферой нужно развивать сферу социальную», – объяснил президент.

При «перекосах» в развитии, по словам главы государства, возникают острые, труднопреодолимые проблемы, в том числе с сфере транспорта.

«Для нашей страны с ее огромной территорией и относительно небольшим для такой территорией населением очень важно, чтобы наши отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции этих территорий», – напомнил Путин.

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Чтобы избежать этого, нужно создавать новые интересные рабочие места «с хорошими доходами людей», развивать образование, медицину и другие области. Особое внимание президент уделил транспортной связанности территорий.

«Это большая, непростая, но необходимая (работа. – «Ведомости») для любой страны, в том числе и для нашей, с ее огромной территорией», – сказал глава государства.

В качестве примера Путин привел проект создания высокоскоростных железнодорожных магистралей между Санкт-Петербургом и Москвой.

Путин поручил спроектировать высокоскоростную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга в 2019 г. Проект согласовали в 2021 г. Предполагается, что время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Протяженность ВСМ составит 679 км.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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