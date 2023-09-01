Путин напомнил о важности равномерного развития всех территорий России

«Практика показывает, что наибольших результатов достигают те страны, в которых развиваются крупные агломерации, они являются центрами развития. Но все хорошо в меру, потому что даже развитие крупных агломераций должно происходить гармонично: наряду с научно-производственной сферой нужно развивать сферу социальную», – объяснил президент.