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Путин: наступил момент для реализации высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

Ведомости

Настал момент для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на открытии движения по линии МЦД-3.

«Этот проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно, но мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», – сказал глава государства. 

Он отметил, что благодаря новой магистрали возрастет скорость передвижения и сократится время в пути – с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Путин также пообещал обсудить строительство ВСМ от Москвы до Минска с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 

Путин поручил спроектировать ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга весной 2019 г. Проект строительства был согласован в 2021 г., он предполагает сокращение времени в пути между городами до 2 часов 15 минут. Протяженность ВСМ составит 679 км.

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В декабре 2021 г. Минтранс оценивал стоимость строительства ВСМ в 1,39 трлн руб. На него было зарезервировано почти 500 млрд руб. в ФНБ. В 2022 г. же план инвестиций из ФНБ был пересмотрен, а сам проект – отложен.

В июне 2023 г. глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что ведомство поддерживает строительство магистрали от Москвы до Петербурга. Он добавил, что следует также рассмотреть вопрос о строительстве второго участка до Минска.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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