Школам Подмосковья рекомендовали не задавать домашних заданий до 8 сентября
Школам Московской области рекомендовали провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок, сообщила пресс-служба министерства образования региона в своем Telegram-канале.
Ведомство, как отмечается, обсудило эту идею с директорами школ, педагогами, а также с родителями учащихся, организовав опрос в Telegram-канале. Более 85% его участников поддержали предложение провести первую неделю в школах без домашних заданий.
В министерстве со ссылкой на мнение специалистов отметили, что первая учебная неделя в сентябре самая сложная, поскольку после летних каникул детям «непросто сразу влиться в школьный ритм». Школьники будут учиться в новом режиме до 8 сентября включительно, говорится в сообщении.
В первый день учебного года президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в образовательном центре «Сенеж» в Подмосковье. На уроке присутствовали 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, а также победители международных олимпиад и конкурсов.