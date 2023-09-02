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Общество

Школам Подмосковья рекомендовали не задавать домашних заданий до 8 сентября

Ведомости

Школам Московской области рекомендовали провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок, сообщила пресс-служба министерства образования региона в своем Telegram-канале.

Ведомство, как отмечается, обсудило эту идею с директорами школ, педагогами, а также с родителями учащихся, организовав опрос в Telegram-канале. Более 85% его участников поддержали предложение провести первую неделю в школах без домашних заданий. 

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В министерстве со ссылкой на мнение специалистов отметили, что первая учебная неделя в сентябре самая сложная, поскольку после летних каникул детям «непросто сразу влиться в школьный ритм». Школьники будут учиться в новом режиме до 8 сентября включительно, говорится в сообщении.

В первый день учебного года президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в образовательном центре «Сенеж» в Подмосковье. На уроке присутствовали 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, а также победители международных олимпиад и конкурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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