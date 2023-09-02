Школам Подмосковья рекомендовали не задавать домашних заданий до 8 сентября

В первый день учебного года президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в образовательном центре «Сенеж» в Подмосковье. На уроке присутствовали 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, а также победители международных олимпиад и конкурсов.