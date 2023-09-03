Более 30 рейсов задержаны или отменены в Москве

3 сентября о введении временных ограничений на полеты не сообщалось. Такие меры вводились в Москве ранее на фоне обнаружения в небе украинских беспилотников. В частности, утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом украинском дроне рядом с Люберцами. Тогда несколько десятков рейсов в московских аэропортах были задержаны, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация. О перехвате беспилотника в столице сообщалось и 31 августа. Ночью 30 августа Москва, как и ряд других регионов России, также подверглась атаке беспилотников, один дрон был уничтожен в Московской области.