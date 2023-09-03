Более 30 рейсов задержаны или отменены в Москве
В московских аэропортах утром в воскресенье, 3 сентября, были задержаны или отменены более 30 рейсов, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».
По информации на 10.00 мск, во «Внуково» задержаны три рейса, шесть отменены, в «Домодедово» – восемь и 10 рейсов соответственно, а в «Шереметьево» задержаны шесть рейсов. В частности, во «Внуково», по данным онлайн-табло, примерно на два часа задержан прилет из Санкт-Петербурга. Также позднее прибудут рейсы из Стамбула, Антальи и Еревана. Отмены и задержки вылетов в московских аэропортах фиксировались и ночью.
3 сентября о введении временных ограничений на полеты не сообщалось. Такие меры вводились в Москве ранее на фоне обнаружения в небе украинских беспилотников. В частности, утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом украинском дроне рядом с Люберцами. Тогда несколько десятков рейсов в московских аэропортах были задержаны, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация. О перехвате беспилотника в столице сообщалось и 31 августа. Ночью 30 августа Москва, как и ряд других регионов России, также подверглась атаке беспилотников, один дрон был уничтожен в Московской области.