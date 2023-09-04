Президент повысил до 30 лет предельный возраст отсрочки от армии для специалистов IT
Президент России Владимир Путин увеличил предельный возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, предельный возраст отсрочки от армии для специалистов сферы IT повысили с 27 до 30 лет.
Указ вступит в силу с 1 января 2024 г.
17 августа «Ведомости» писали, что Минцифры готовит сразу три инициативы, позволяющие получить айтишникам отсрочку от срочной службы. В частности, в министерстве считают, что ее следует предоставлять специалистам не только с высшим образованием, но и со средним. Ранее в Минцифры отмечали, что такой запрос поступает от «крупнейших отечественных IT-компаниий», которые жалуются на дефицит кадров.
Минцифры также предлагает расширить список специальностей в сфере IT и связи, которые дают право на отсрочку от срочной службы. Пока под нее попадает 195 специальностей, обозначенных министерством осенью прошлого года. Еще одно предложение министерства касалось повышения для айтишников возраста предоставления отсрочки от армии – до 30 лет.
11 августа глава Минцифры Максут Шадаев предложил скорректировать возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для представителей IT-отрасли. Об этом он заявил в рамках форума «Цифровая эволюция». «РИА Новости» уточняло, что речь шла об отсрочке до 30 лет.
Согласно постановлению правительства, утвержденному в марте 2022 г., отсрочку от службы в армии могут получить айтишники, работающие в компаниях с госаккредитацией не менее 11 месяцев и имеющие высшее образование. В сентябре ведомство представило список из около 200 IT- и смежных специальностей, для которых предусмотрена отсрочка от армии.