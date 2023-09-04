Президент повысил до 30 лет предельный возраст отсрочки от армии для специалистов IT

17 августа «Ведомости» писали, что Минцифры готовит сразу три инициативы, позволяющие получить айтишникам отсрочку от срочной службы. В частности, в министерстве считают, что ее следует предоставлять специалистам не только с высшим образованием, но и со средним. Ранее в Минцифры отмечали, что такой запрос поступает от «крупнейших отечественных IT-компаниий», которые жалуются на дефицит кадров.