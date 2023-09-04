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Дмитрий Муратов временно уйдет с поста главреда «Новой газеты»

Ведомости

Дмитрий Муратов (признан иностранным агентом) уйдет с поста главного редактора «Новой газеты» на время разбирательства в суде. Он собирается оспорить свое включение в реестр иностранных агентов, сообщает Telegram-канал «Новая газета Европа» (внесена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России).

Временным исполняющим обязанности главного редактора стал Сергей Соколов.

«Муратов категорически не согласен с решением Минюста и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», – сказано в сообщении.

Ранее по теме: Минюст внес нобелевского лауреата Муратова в реестр иноагентов

1 сентября Минюст России внес Муратова в реестр иноагентов. Решение объяснили тем, что Муратов распространял материалы иноагентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».

Нобелевский комитет осудил признание Муратова иноагентом. По мнению комитета, это решение – попытка заставить его замолчать.

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 г. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Им присудили премию за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира». 

«Новая газета» приостановила работу в марте 2022 г. после двух предупреждений от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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