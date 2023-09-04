Дмитрий Муратов временно уйдет с поста главреда «Новой газеты»
Дмитрий Муратов (признан иностранным агентом) уйдет с поста главного редактора «Новой газеты» на время разбирательства в суде. Он собирается оспорить свое включение в реестр иностранных агентов, сообщает Telegram-канал «Новая газета Европа» (внесена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России).
Временным исполняющим обязанности главного редактора стал Сергей Соколов.
«Муратов категорически не согласен с решением Минюста и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», – сказано в сообщении.
1 сентября Минюст России внес Муратова в реестр иноагентов. Решение объяснили тем, что Муратов распространял материалы иноагентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».
Нобелевский комитет осудил признание Муратова иноагентом. По мнению комитета, это решение – попытка заставить его замолчать.
Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 г. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Им присудили премию за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира».
«Новая газета» приостановила работу в марте 2022 г. после двух предупреждений от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки.