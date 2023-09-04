Дмитрий Муратов временно уйдет с поста главреда «Новой газеты»

Дмитрий Муратов (признан иностранным агентом) уйдет с поста главного редактора «Новой газеты» на время разбирательства в суде. Он собирается оспорить свое включение в реестр иностранных агентов, сообщает Telegram-канал «Новая газета Европа» (внесена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России).