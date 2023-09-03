Нобелевский комитет осудил признание Муратова иноагентом

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в октябре 2021 г. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет тогда пояснил, что премия была присуждена им за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира». Журналист, по заявлению Нобелевского комитета, «на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России». В 1993 г. он стал одним из основателей «Новой газеты», которая была «важным источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ».