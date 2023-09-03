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Нобелевский комитет осудил признание Муратова иноагентом

Ведомости

Решение о включении в реестр иностранных агентов лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова – это попытка заставить его замолчать, считают в Нобелевском комитете. Об этом заявила его председатель Берит Рейсс-Андерсен, передает CNN.

Российский Минюст внес журналиста в реестр иноагентов в пятницу, 1 сентября. В ведомстве это решение пояснили тем, что Муратов распространял материалы иноагентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».

«Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира в 2021 г. за усилия по продвижению свободы слова и свободы информации, а также независимой журналистики. Печально, что российские власти сейчас пытаются заставить его замолчать», — сказала Рейсс-Андерсен. 

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По ее мнению, обвинения в его адрес были «политически мотивированы». Нобелевский комитет продолжает поддерживать «важную работу» «Новой газеты» и Муратова, добавила она.

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в октябре 2021 г. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет тогда пояснил, что премия была присуждена им за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира». Журналист, по заявлению Нобелевского комитета, «на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России». В 1993 г. он стал одним из основателей «Новой газеты», которая была «важным источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ». 

«Новая газета» приостановила работу в марте 2022 г. после двух предупреждений от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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