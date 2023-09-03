Нобелевский комитет осудил признание Муратова иноагентом
Решение о включении в реестр иностранных агентов лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова – это попытка заставить его замолчать, считают в Нобелевском комитете. Об этом заявила его председатель Берит Рейсс-Андерсен, передает CNN.
Российский Минюст внес журналиста в реестр иноагентов в пятницу, 1 сентября. В ведомстве это решение пояснили тем, что Муратов распространял материалы иноагентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».
«Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира в 2021 г. за усилия по продвижению свободы слова и свободы информации, а также независимой журналистики. Печально, что российские власти сейчас пытаются заставить его замолчать», — сказала Рейсс-Андерсен.
По ее мнению, обвинения в его адрес были «политически мотивированы». Нобелевский комитет продолжает поддерживать «важную работу» «Новой газеты» и Муратова, добавила она.
Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в октябре 2021 г. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет тогда пояснил, что премия была присуждена им за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира». Журналист, по заявлению Нобелевского комитета, «на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России». В 1993 г. он стал одним из основателей «Новой газеты», которая была «важным источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ».
«Новая газета» приостановила работу в марте 2022 г. после двух предупреждений от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки.