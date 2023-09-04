Кирилл Кулаков стал командующим миротворцами в Нагорном Карабахе

23 апреля государственная погранслужба Азербайджана установила КПП на единственной дороге, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) с Арменией – в Лачинском коридоре. Поводом стало то, что Баку обвинил Ереван в переброске военных и боеприпасов в Карабах. Ереван назвал неприемлемой установку незаконного КПП и призвал Россию ликвидировать блокаду Лачинского коридора, а также обеспечить вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности коридора.