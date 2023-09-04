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Кирилл Кулаков стал командующим миротворцами в Нагорном Карабахе

Ведомости

Командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложили на генерал-майора Кирилла Кулакова, сообщило Минобороны России.

С марта 2017 г. Кулаков занимал пост начальника Казанского высшего военного командного училища.

С 25 апреля 2023 г. командующим российским миротворческим контингентом был заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов.

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Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в сентябре 2020 г. с началом боевых действий между военными Армении и Азербайджана. Результатом стало трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.

23 апреля государственная погранслужба Азербайджана установила КПП на единственной дороге, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) с Арменией – в Лачинском коридоре. Поводом стало то, что Баку обвинил Ереван в переброске военных и боеприпасов в Карабах. Ереван назвал неприемлемой установку незаконного КПП и призвал Россию ликвидировать блокаду Лачинского коридора, а также обеспечить вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности коридора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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