Кирилл Кулаков стал командующим миротворцами в Нагорном Карабахе
Командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложили на генерал-майора Кирилла Кулакова, сообщило Минобороны России.
С марта 2017 г. Кулаков занимал пост начальника Казанского высшего военного командного училища.
С 25 апреля 2023 г. командующим российским миротворческим контингентом был заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в сентябре 2020 г. с началом боевых действий между военными Армении и Азербайджана. Результатом стало трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.
23 апреля государственная погранслужба Азербайджана установила КПП на единственной дороге, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) с Арменией – в Лачинском коридоре. Поводом стало то, что Баку обвинил Ереван в переброске военных и боеприпасов в Карабах. Ереван назвал неприемлемой установку незаконного КПП и призвал Россию ликвидировать блокаду Лачинского коридора, а также обеспечить вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности коридора.