Минобрнауки предложило бесплатно учиться на курсах детям участников спецоперации

В конце 2022 г. была утверждена отдельная квота в размере 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки для участников спецоперации и членов их семей. Без вступительных экзаменов по квоте могут поступить Герои России и награжденные тремя орденами Мужества и их дети, а также дети, чьи родители погибли или получили травму в ходе спецоперации. В августе 2023 г. правительство РФ утвердило механизм перевода студентов – участников спецоперации с платного обучение на бюджетное.