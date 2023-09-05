Минобрнауки предложило бесплатно учиться на курсах детям участников спецоперации
Участники спецоперации и их дети, а также дети медиков, умерших от коронавирусной инфекции, смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов. Проект соответствующего приказа, разработанного Минобрнауки России, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Нововведение коснется мобилизованных и добровольцев, участвовавших в спецоперации, и их детей, а также других категорий военнослужащих. Кроме того, льготу получат дети медиков, умерших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.
По поручению президента в 2023 г. на обучение в российские вузы были зачислены участники спецоперации и их дети в рамках отдельной квоты – всего около 8500 человек.
В конце 2022 г. была утверждена отдельная квота в размере 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки для участников спецоперации и членов их семей. Без вступительных экзаменов по квоте могут поступить Герои России и награжденные тремя орденами Мужества и их дети, а также дети, чьи родители погибли или получили травму в ходе спецоперации. В августе 2023 г. правительство РФ утвердило механизм перевода студентов – участников спецоперации с платного обучение на бюджетное.