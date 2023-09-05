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Общество

Минобрнауки предложило бесплатно учиться на курсах детям участников спецоперации

Ведомости

Участники спецоперации и их дети, а также дети медиков, умерших от коронавирусной инфекции, смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов. Проект соответствующего приказа, разработанного Минобрнауки России, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведение коснется мобилизованных и добровольцев, участвовавших в спецоперации, и их детей, а также других категорий военнослужащих. Кроме того, льготу получат дети медиков, умерших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.

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По поручению президента в 2023 г. на обучение в российские вузы были зачислены участники спецоперации и их дети в рамках отдельной квоты – всего около 8500 человек.

В конце 2022 г. была утверждена отдельная квота в размере 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки для участников спецоперации и членов их семей. Без вступительных экзаменов по квоте могут поступить Герои России и награжденные тремя орденами Мужества и их дети, а также дети, чьи родители погибли или получили травму в ходе спецоперации. В августе 2023 г. правительство РФ утвердило механизм перевода студентов – участников спецоперации с платного обучение на бюджетное. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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