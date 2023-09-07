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Свергнутого президента Габона освободили из-под домашнего ареста

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Свергнутого президента Габона Али Бонго Ондимбу освободили из-под домашнего ареста и разрешили свободно покинуть страну для лечения, сообщает Al Jazeera.

«Учитывая состояние его здоровья, бывший президент республики Али Бонго Ондимба может свободно передвигаться. Он может, если пожелает, выехать за границу для медицинского обследования», – цитирует издание военного представителя Габона полковника Ульриха Манфумби.

Заявление об освобождении из-под домашнего ареста подписал генерал Брис Клотер Олиги Нгема. Свергнутый президент перенес инсульт пять лет назад и под домашним арестом не имел доступа к своим врачам. Al Jazeera уточняет, что жену экс-президента удерживают на четвертом этаже президентского дворца вместе с его сыном Нуреддином. Все они обвиняются в государственной измене. По словам нового правителя страны, им предстоит предстать перед правосудием после обвинения в краже денег из государственной казны.

30 августа армия Габона объявила о низложении президента страны Али Бонго после заявления о его победе на президентских выборах. Али Бонго правил Габоном 14 лет, его отец – 42 года. Военные аннулировали итоги выборов, закрыли границы и распустили все действующие институты власти,а самого Бонго отправили под домашний арест.

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Захватившие власть офицеры полиции, Республиканской гвардии, регулярной армии и ВВС назвали себя Комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов. Президентом назначили генерала Бриса Олигуи Нгему. 4 сентября его привели к присяге в качестве главы государства переходного периода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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