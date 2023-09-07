Свергнутого президента Габона освободили из-под домашнего ареста
Свергнутого президента Габона Али Бонго Ондимбу освободили из-под домашнего ареста и разрешили свободно покинуть страну для лечения, сообщает Al Jazeera.
«Учитывая состояние его здоровья, бывший президент республики Али Бонго Ондимба может свободно передвигаться. Он может, если пожелает, выехать за границу для медицинского обследования», – цитирует издание военного представителя Габона полковника Ульриха Манфумби.
Заявление об освобождении из-под домашнего ареста подписал генерал Брис Клотер Олиги Нгема. Свергнутый президент перенес инсульт пять лет назад и под домашним арестом не имел доступа к своим врачам. Al Jazeera уточняет, что жену экс-президента удерживают на четвертом этаже президентского дворца вместе с его сыном Нуреддином. Все они обвиняются в государственной измене. По словам нового правителя страны, им предстоит предстать перед правосудием после обвинения в краже денег из государственной казны.
30 августа армия Габона объявила о низложении президента страны Али Бонго после заявления о его победе на президентских выборах. Али Бонго правил Габоном 14 лет, его отец – 42 года. Военные аннулировали итоги выборов, закрыли границы и распустили все действующие институты власти,а самого Бонго отправили под домашний арест.