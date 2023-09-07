Свергнутого президента Габона освободили из-под домашнего ареста

Заявление об освобождении из-под домашнего ареста подписал генерал Брис Клотер Олиги Нгема. Свергнутый президент перенес инсульт пять лет назад и под домашним арестом не имел доступа к своим врачам. Al Jazeera уточняет, что жену экс-президента удерживают на четвертом этаже президентского дворца вместе с его сыном Нуреддином. Все они обвиняются в государственной измене. По словам нового правителя страны, им предстоит предстать перед правосудием после обвинения в краже денег из государственной казны.