Лидер военных в Габоне принял присягу президента страны на переходный период

30 августа армия Габона объявила о низложении президента страны Али Бонго вскоре после заявления о его победе на выборах президента с 64,26% голосов. Али Бонго правил Габоном 14 лет. Его отец Омар Бонго находился у власти с 1967 до 2009 г. Военные аннулировали итоги выборов, закрыли границы и распустили все действующие институты власти. Ключевых функционеров арестовали, Бонго отправили под домашний арест.