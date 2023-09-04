Лидер военных в Габоне принял присягу президента страны на переходный период
Нового лидера Габона генерала Бриса Клотера Олигуи Нгему привели к присяге в качестве главы государства переходного периода, сообщает Associated Press.
Генерал принял присягу в президентском дворце перед правительственными чиновниками, военными и местными лидерами в столице Габона Либревиле. Он является двоюродным братом свергнутого президента Али Бонго Ондимбы, служил телохранителем своего покойного отца и является главой республиканской гвардии, элитного военного подразделения.
Выступая перед собравшимися, генерал подчеркнул, что военные захватили власть без кровопролития, и пообещал вернуть власть народу путем организации свободных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов.
30 августа армия Габона объявила о низложении президента страны Али Бонго вскоре после заявления о его победе на выборах президента с 64,26% голосов. Али Бонго правил Габоном 14 лет. Его отец Омар Бонго находился у власти с 1967 до 2009 г. Военные аннулировали итоги выборов, закрыли границы и распустили все действующие институты власти. Ключевых функционеров арестовали, Бонго отправили под домашний арест.
Захватившие власть офицеры полиции, Республиканской гвардии, регулярной армии и ВВС назвали себя Комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов. Президентом на переходный период назначили генерала Бриса Олигуи Нгему. Спустя три дня после переворота Габон вновь открыл границы. Афросоюз осудил военной переворот в Габоне и приостановил деятельность Габона в организации.