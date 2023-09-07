В Волгоградской области перехватили беспилотник
Силы Минобороны РФ перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории Волгоградской области, сообщил официальный Telegram-канал администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», – уточнил Бочаров.
31 декабря 2022 г. в поселке Линево в Жирновском районе Волгоградской области упал неустановленный объект. Повреждения получили два жилых дома. В том же месяце в Волгоградской области находили обломки еще двух неопознанных объектов.