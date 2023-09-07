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В Волгоградской области перехватили беспилотник

Ведомости

Силы Минобороны РФ перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории Волгоградской области, сообщил официальный Telegram-канал администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», – уточнил Бочаров.

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31 декабря 2022 г. в поселке Линево в Жирновском районе Волгоградской области упал неустановленный объект. Повреждения получили два жилых дома. В том же месяце в Волгоградской области находили обломки еще двух неопознанных объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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