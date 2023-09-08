Путин обратился к соотечественникам в день 80-летия освобождения Донбасса

Путин подчеркнул, что ресурсы Донбасса имели для нацистов колоссальное значение и завладеть ими было одной из целей нападения Германии на Советский Союз. Однако их встретило народное сопротивление, которое не ослабевало почти 700 дней. Пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей, а на ключевых рубежах выросли немецкие укрепления. Сломить их было сложно, но бойцы Красной армии выполнили эту задачу, подчеркнул он.