Путин обратился к соотечественникам в день 80-летия освобождения Донбасса
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Донецкой народной республики и всех граждан России с 80-летием освобождения Донбасса. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что ресурсы Донбасса имели для нацистов колоссальное значение и завладеть ими было одной из целей нападения Германии на Советский Союз. Однако их встретило народное сопротивление, которое не ослабевало почти 700 дней. Пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей, а на ключевых рубежах выросли немецкие укрепления. Сломить их было сложно, но бойцы Красной армии выполнили эту задачу, подчеркнул он.
Рассказывая о штурме Саур-Могилы, глава государства упомянул, что стратегическая высота несколько раз переходила из рук в руки, но «покорилась советскому солдату – тем, кто насмерть стоял за правду, за справедливость, за свободу и будущее нашей Родины». На восстановленном мемориале Саур-Могилы рядом с образами советских воинов увековечили «подвиги их доблестных, славных потомков – новых героев Донбасса».
«И в этом вся наша Россия: цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями и верная заветам и памяти предков», – резюмировал президент.
Мемориал «Саур-Могила» установлен на одноименном кургане в районе города Снежное в Донецкой области, открыт в 1967 г. В 2014 г. он был разрушен в ходе боев за ДНР. Восстановленный мемориал открыли 8 сентября 2022 г. На церемонии открытия Путин сказал, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные действия в Европе вызывают «боль в сердце».