Azur Air вывезет застрявших в Египте российских туристов
Рейс авиакомпании Azur Air ZF 902 вывезет в Москву застрявших в Египте туристов авиакомпании Red Sea Airlines. Об этом сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора «Интурист».
Рейс запланирован на 04:25 9 сентября. Самолет приземлится во «Внуково» в 10:35.
АТОР сообщила, что из-за отмены рейса 8 сентября в Россию не смогли вернуться около 180 туристов. Все они направлены в отель Coral Sea, где будут ожидать централизованного вывоза на Родину. Всего же в Египте находятся около 480 клиентов «Интуриста», которые должны вылететь рейсами Red Sea Airlines в последующие дни. По окончании отдыха их вывезут другие авиакомпании, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.
8 сентября египетская авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о приостановке полетов из Шарм-эль-Шейха в Москву до 17 сентября. Временное прекращение полетов объяснили «производственной необходимостью».