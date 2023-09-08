Azur Air вывезет застрявших в Египте российских туристов

АТОР сообщила, что из-за отмены рейса 8 сентября в Россию не смогли вернуться около 180 туристов. Все они направлены в отель Coral Sea, где будут ожидать централизованного вывоза на Родину. Всего же в Египте находятся около 480 клиентов «Интуриста», которые должны вылететь рейсами Red Sea Airlines в последующие дни. По окончании отдыха их вывезут другие авиакомпании, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.