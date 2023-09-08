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Azur Air вывезет застрявших в Египте российских туристов

Ведомости

Рейс авиакомпании Azur Air ZF 902 вывезет в Москву застрявших в Египте туристов авиакомпании Red Sea Airlines. Об этом сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора «Интурист».

Рейс запланирован на 04:25 9 сентября. Самолет приземлится во «Внуково» в 10:35.

АТОР сообщила, что из-за отмены рейса 8 сентября в Россию не смогли вернуться около 180 туристов. Все они направлены в отель Coral Sea, где будут ожидать централизованного вывоза на Родину. Всего же в Египте находятся около 480 клиентов «Интуриста», которые должны вылететь рейсами Red Sea Airlines в последующие дни. По окончании отдыха их вывезут другие авиакомпании, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.

8 сентября египетская авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о приостановке полетов из Шарм-эль-Шейха в Москву до 17 сентября. Временное прекращение полетов объяснили «производственной необходимостью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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