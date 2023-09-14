Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину
Бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь, обвиняемый в хищении порядка 900 млн руб. при строительстве метро в Красноярске, признал свою вину. Об этом сообщает «РИА Новости».
14 сентября в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела. Митволю ранее предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В ходе судебного заседания Митволь попросил рассмотреть дело в закрытом режиме из-за «определенных подробностей, влияющих на безопасность» его семьи. Сторона обвинения выступила против закрытого заседания, в результате суд не удовлетворил ходатайство.
Митволь был задержан ФСБ 8 июня 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда пытался улететь в Дубай. После его поместили в СИЗО.
В июне 2023 г. стало известно, что предварительное расследование по уголовному делу завершено. По версии следствия, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию метро в Красноярске.