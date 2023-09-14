Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину

В июне 2023 г. стало известно, что предварительное расследование по уголовному делу завершено. По версии следствия, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию метро в Красноярске.