Газета
Общество

Экс-министр транспорта Красноярского края получил три года и два месяца колонии

Ведомости

Центральный районный суд Красноярска приговорил бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова к трем годам и двум месяцам колонии. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Суд признал экс-министра виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.

Вместе с тем еще в течение 2,5 года Димитров не имеет права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой. В суде уточнили, что приговор не вступил в законную силу.

Константин Димитров был задержан 22 июля 2022 г. По данным ТАСС, дело в отношении бывшего министра связано с проектом строительства метро в Красноярске. До 2 августа он находился под домашним арестом, однако затем суд изменил меру пресечения на заключение под стражу из-за нарушений условий ареста.

По версии следствия, в сентябре 2019 г. КГКУ «Краевое транспортное управление» заключило госконтракт на 954 млн руб. с АО «КрасноярскТИСИЗ» на выполнение работ при проектировании метрополитена, строительство которого тянется с 1995 г. Димитров же, действуя по указанию начальства, отдал распоряжение руководителю подведомственного ему учреждения подписать акт приемки-передачи работ на сумму более 742 млн руб.

Ранее по теме: Суд рассмотрит дело Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске

Отмечается, что экс-министр знал о недостатках, которые не позволяют принять работы. При этом заказчик оплатил контракт в полном объеме, уточнили в прокуратуре.

31 июля 2023 г. прокуратура Красноярского края сообщила об уголовном деле в отношении экс-председателя правительства края Юрия Лапшина по делу о строительстве метро. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Фигурантом по делу проходит бывший руководитель КГКУ «Краевое транспортное управление». Против него заведено дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных