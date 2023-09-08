Экс-министр транспорта Красноярского края получил три года и два месяца колонии
Центральный районный суд Красноярска приговорил бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова к трем годам и двум месяцам колонии. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Суд признал экс-министра виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.
Вместе с тем еще в течение 2,5 года Димитров не имеет права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой. В суде уточнили, что приговор не вступил в законную силу.
Константин Димитров был задержан 22 июля 2022 г. По данным ТАСС, дело в отношении бывшего министра связано с проектом строительства метро в Красноярске. До 2 августа он находился под домашним арестом, однако затем суд изменил меру пресечения на заключение под стражу из-за нарушений условий ареста.
По версии следствия, в сентябре 2019 г. КГКУ «Краевое транспортное управление» заключило госконтракт на 954 млн руб. с АО «КрасноярскТИСИЗ» на выполнение работ при проектировании метрополитена, строительство которого тянется с 1995 г. Димитров же, действуя по указанию начальства, отдал распоряжение руководителю подведомственного ему учреждения подписать акт приемки-передачи работ на сумму более 742 млн руб.
Отмечается, что экс-министр знал о недостатках, которые не позволяют принять работы. При этом заказчик оплатил контракт в полном объеме, уточнили в прокуратуре.
31 июля 2023 г. прокуратура Красноярского края сообщила об уголовном деле в отношении экс-председателя правительства края Юрия Лапшина по делу о строительстве метро. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Фигурантом по делу проходит бывший руководитель КГКУ «Краевое транспортное управление». Против него заведено дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).