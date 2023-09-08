Экс-министр транспорта Красноярского края получил три года и два месяца колонии

По версии следствия, в сентябре 2019 г. КГКУ «Краевое транспортное управление» заключило госконтракт на 954 млн руб. с АО «КрасноярскТИСИЗ» на выполнение работ при проектировании метрополитена, строительство которого тянется с 1995 г. Димитров же, действуя по указанию начальства, отдал распоряжение руководителю подведомственного ему учреждения подписать акт приемки-передачи работ на сумму более 742 млн руб.