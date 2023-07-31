Бывшего главу правительства Красноярского края обвинили в превышении полномочий
Экс-председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин обвиняется в превышении полномочий при строительстве метрополитена. Еще одним фигурантом по уголовному делу является бывший руководитель «Краевого транспортного управления» (КТУ) Константин Мандров. Об этом «Ведомостям» сообщили в региональной прокуратуре.
Бывший глава правительства обвиняется в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Экс-начальник КТУ – в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и также по ст. 286 УК РФ.
По версии следствия, при реализации нацпроекта «Экология» в сентябре 2019 г. КТУ заключило с «КрасноярскТИСИЗ» госконтракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на строительство метро в Красноярске на 954 млн руб. В декабре 2019 г. подрядная организация представила в КТУ документы о результатах инженерных изысканий и проектную документацию, которые содержали существенные недостатки.
О нарушениях в документации, по данным силовиков, знал руководитель КТУ, который докладывал об этом региональному министру транспорта, а тот – председателю краевого правительства. Несмотря на это, 20 декабря 2019 г. Лапшин, «заинтересованный в освоении бюджетных средств, дал указание министру транспорта края обеспечить подписание руководителем КТУ акта выполненных «КрасноярскТИСИЗ» работ на сумму более 742 млн руб.». Директор КТУ подписал его и, по версии следствия, получил взятку от представителя субподрядчика в 5 млн руб.
В региональной прокуратуре сообщили, что Юрий Лапшин также обвиняется в воспрепятствовании предпринимательской деятельности в лесопереработке. В декабре 2021 г. инвестор «Базис» обратился в министерство лесного хозяйства края с заявкой на реализацию проекта по строительству завода в Лесосибирске. Она прошла согласование в структурных подразделениях регионального министерства лесхоза и утверждена Федеральным агентством лесного хозяйства. В апреле 2022 г. проект распоряжения об утверждении заявки инвестора направили на подпись Лапшину. Однако чиновник не утвердил ее в установленный срок. В сентябре 2022 г. краевой арбитражный суд признал незаконным бездействие регионального правительства. Решения уполномоченных органов об одобрении заявки другого участника суд отменил.
В июне 2022 г. по делу о хищении 950 млн руб. при проектировании и строительстве метро в Красноярске был задержан политик и бизнесмен Олег Митволь. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, основной исполнитель стройки – АО «Красноярский ТИЗИС» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. Экс-замглавы Росприроднадзора вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В июле суд перевел его из СИЗО под домашний арест.