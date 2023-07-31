Бывшего главу правительства Красноярского края обвинили в превышении полномочий

В региональной прокуратуре сообщили, что Юрий Лапшин также обвиняется в воспрепятствовании предпринимательской деятельности в лесопереработке. В декабре 2021 г. инвестор «Базис» обратился в министерство лесного хозяйства края с заявкой на реализацию проекта по строительству завода в Лесосибирске. Она прошла согласование в структурных подразделениях регионального министерства лесхоза и утверждена Федеральным агентством лесного хозяйства. В апреле 2022 г. проект распоряжения об утверждении заявки инвестора направили на подпись Лапшину. Однако чиновник не утвердил ее в установленный срок. В сентябре 2022 г. краевой арбитражный суд признал незаконным бездействие регионального правительства. Решения уполномоченных органов об одобрении заявки другого участника суд отменил.