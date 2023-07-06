Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замглаву Росприроднадзора Митволя

При этом бывший замглавы Росприроднадзора не единственный фигурант этого дела. В феврале стало известно, что первый замгубернатора Красноярского края – председатель правительства региона Юрий Лапшин также подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве метро. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.