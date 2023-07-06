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Общество

Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замглаву Росприроднадзора Митволя

Ведомости

Пятый апелляционный суд смягчил меру пресечения бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю на домашний арест. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Александр Обозов.

«Суд решение отменил и принял новое, в котором отказал следователю в ходатайстве о продлении нашему подзащитному срока содержания под стражей и отправил его под домашний арест в Красноярске», – сказал адвокат. Уточняется, что решение было вынесено 5 июля.

Митволь был задержан ФСБ 8 июня 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда он пытался улететь в Дубай. Он является фигурантом дела о хищении 950 млн руб. при проектировании и строительстве метро в Красноярске.

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Дело в отношении Митволя расследует Следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю, по версии которого основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию.

При этом бывший замглавы Росприроднадзора не единственный фигурант этого дела. В феврале стало известно, что первый замгубернатора Красноярского края – председатель правительства региона Юрий Лапшин также подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве метро. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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