Суд рассмотрит дело Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске

Митволь был задержан ФСБ 8 июня 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда пытался улететь в Дубай. После чего он был помещен в СИЗО. В июне стало известно, что предварительное расследование по уголовному делу завершено. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.