Суд рассмотрит дело Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске
Железнодорожный райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя, который признал вину в хищении порядка 900 млн руб. при строительстве метро в городе, пишет «Коммерсантъ».
Дело будет рассматриваться в особом порядке. Судебное заседание назначено на 14 сентября, отмечает ТАСС.
Митволь был задержан ФСБ 8 июня 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда пытался улететь в Дубай. После чего он был помещен в СИЗО. В июне стало известно, что предварительное расследование по уголовному делу завершено. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По версии следственного управления ФСБ России по Красноярскому краю, которое расследует дело в отношении Митволя, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию метро в Красноярске.