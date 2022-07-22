Задержан министр транспорта Красноярского края Димитров
В Красноярском крае задержали министра транспорта региона Константина Димитрова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник уточнил, что Димитров задержан в связи со строительством метро в Красноярске. Делом занимается ФСБ.
В правительстве Красноярского края изданию сказали, что не знают о задержании министра транспорта, по данным источника в органах власти региона, он находится в отпуске.
10 июня Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя по подозрению в хищении более 900 млн руб. По данным источников РБК, транспортное управление Красноярского края в сентябре 2019 г. заключило контракт с «Красноярским трестом инженерно-строительных изысканий», который должен был провести инженерные изыскания в рамках строительства метро в Красноярске. Митволь является председателем совета директоров компании с 2019 г. По данным следствия, компания выполнила лишь часть работ, однако оплату получила полностью в размере 945 млн руб.
11 июля в краевой прокуратуре сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы краевого государственного казенного учреждения «Краевое транспортное управление» за превышение должностных полномочий при заключении госконтракта на проектирование первой ветки метро, ущерб составил 742 млн руб. Бывшего руководителя краевого управления задержали в Москве 7 июля и доставили в Красноярск, 8 июля его арестовали.
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