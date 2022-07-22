Задержан министр транспорта Красноярского края Димитров

10 июня Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя по подозрению в хищении более 900 млн руб. По данным источников РБК, транспортное управление Красноярского края в сентябре 2019 г. заключило контракт с «Красноярским трестом инженерно-строительных изысканий», который должен был провести инженерные изыскания в рамках строительства метро в Красноярске. Митволь является председателем совета директоров компании с 2019 г. По данным следствия, компания выполнила лишь часть работ, однако оплату получила полностью в размере 945 млн руб.