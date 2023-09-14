Прокурор попросил приговорить Митволя к 4 годам 9 месяцам колонии
Обвинение запросило четыре года и девять месяцев для бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу суд признать Митволя Олега Львовича виновным <...>. Назначить ему наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – сказал представитель обвинения.
14 сентября в Железнодорожном районном суде Красноярска началось рассмотрение дела. Митволю ранее предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подсудимый вину признал.
В ходе заседания Митволь попросил рассмотреть дело в закрытом режиме из-за «определенных подробностей, влияющих на безопасность» его семьи. Сторона обвинения выступила против закрытого заседания, в результате суд не удовлетворил ходатайство.
Митволь также указал на проблемы со здоровьем. По его словам, из-за неоказания медицинской помощи в СИЗО у него появилась опухоль в средостении, которая, как утверждает обвиняемый, может в любой момент перекрыть пищевод. Митволь отметил, что должен стоять на учете у онколога и что ему требуется комплексное медицинское вмешательство.
Митволь был задержан ФСБ 8 июня 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда пытался улететь в Дубай. После его поместили в СИЗО.
В июне 2023 г. стало известно, что предварительное расследование по уголовному делу завершено. По версии следствия, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию метро в Красноярске.