Прокурор попросил приговорить Митволя к 4 годам 9 месяцам колонии

Митволь также указал на проблемы со здоровьем. По его словам, из-за неоказания медицинской помощи в СИЗО у него появилась опухоль в средостении, которая, как утверждает обвиняемый, может в любой момент перекрыть пищевод. Митволь отметил, что должен стоять на учете у онколога и что ему требуется комплексное медицинское вмешательство.