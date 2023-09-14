Регионы смогут быстрее расселять людей из аварийного жилья

В июле Мишустин заявлял, что в течение ближайших двух лет в России не должно остаться аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г. По его словам, 40 субъектов РФ завершат этот этап программы уже в текущем году, еще 14 достигли такого результата досрочно.