Регионы смогут быстрее расселять людей из аварийного жилья
Со следующего года у регионов появится возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья. Постановление, меняющее механизм предоставления финансовой поддержки на эти цели, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Как пояснила пресс-служба, речь идет о регионах, в которых продолжается реализация программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 г. С 2024 г. эти субъекты смогут параллельно запустить новую программу в рамках проектов комплексного развития территорий для домов, признанных аварийными уже после 2017 г.
«Это позволит регионам ускорить темпы расселения непригодного жилья и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры», – отметили в кабмине.
С заявкой на получение финансовой поддержки регионы смогут обратиться в Фонд развития территорий. В пресс-службе правительства также уточнили, что на переселение из аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территорий установлен лимит 10% от объема федеральной поддержки, предусмотренной на расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 г.
Ранее в августе президент России Владимир Путин назвал расселение из аварийного жилья одной из важнейших задач. Путин отметил, что в 2022 г. были расселены люди из 3 млн кв. м, что является «хорошим показателем». Это нужно продолжать, добавил президент.
В июле Мишустин заявлял, что в течение ближайших двух лет в России не должно остаться аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г. По его словам, 40 субъектов РФ завершат этот этап программы уже в текущем году, еще 14 достигли такого результата досрочно.
Как писали ранее «Ведомости», осенью в Госдуму внесут законопроект об ужесточении требований по расселению аварийного жилья. По словам первого зампреда комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, поправки необходимы из-за случаев неодновременного расселения аварийных домов: иногда новые квартиры получает лишь часть жильцов, в то время как другая часть остаются жить в непригодных для этого условиях.