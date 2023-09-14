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Общество

Регионы смогут быстрее расселять людей из аварийного жилья

Ведомости

Со следующего года у регионов появится возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья. Постановление, меняющее механизм предоставления финансовой поддержки на эти цели, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как пояснила пресс-служба, речь идет о регионах, в которых продолжается реализация программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 г. С 2024 г. эти субъекты смогут параллельно запустить новую программу в рамках проектов комплексного развития территорий для домов, признанных аварийными уже после 2017 г.

«Это позволит регионам ускорить темпы расселения непригодного жилья и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры», – отметили в кабмине.

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С заявкой на получение финансовой поддержки регионы смогут обратиться в Фонд развития территорий. В пресс-службе правительства также уточнили, что на переселение из аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территорий установлен лимит 10% от объема федеральной поддержки, предусмотренной на расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 г.

Ранее в августе президент России Владимир Путин назвал расселение из аварийного жилья одной из важнейших задач. Путин отметил, что в 2022 г. были расселены люди из 3 млн кв. м, что является «хорошим показателем». Это нужно продолжать, добавил президент.

Ранее по теме: В Госдуму внесут законопроект о трехмесячном сроке для расселения аварийного жилья

В июле Мишустин заявлял, что в течение ближайших двух лет в России не должно остаться аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г. По его словам, 40 субъектов РФ завершат этот этап программы уже в текущем году, еще 14 достигли такого результата досрочно.

Как писали ранее «Ведомости», осенью в Госдуму внесут законопроект об ужесточении требований по расселению аварийного жилья. По словам первого зампреда комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, поправки необходимы из-за случаев неодновременного расселения аварийных домов: иногда новые квартиры получает лишь часть жильцов, в то время как другая часть остаются жить в непригодных для этого условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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