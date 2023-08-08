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Общество

Путин назвал расселение из аварийного жилья одной из важных задач

Ведомости

Расселение из аварийного жилья является одной из важнейших задач. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли.

«Одна из важнейших задач, я уже много раз говорил об этом, – решить вопрос по аварийному жилью», – сказал глава государства, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что в 2022 г. были расселены люди из 3 млн кв. м, что является «хорошим показателем». Это нужно продолжать, добавил президент.

Ранее по теме: В Госдуму внесут законопроект о трехмесячном сроке для расселения аварийного жилья

Осенью в Государственную думу внесут законопроект об ужесточении требований по расселению аварийного жилья, сообщил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Необходимость поправок он объяснил случаями неодновременного расселения аварийных домов: иногда новые квартиры получает лишь часть жильцов, в то время как другая часть остается жить в непригодных для этого условиях. Инициатива предлагает установление срока в три месяца для расселения.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в течение ближайших двух лет в России не должно остаться аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г. По его словам, 40 субъектов РФ завершат этот этап программы уже в текущем году, еще 14 достигли такого результата досрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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