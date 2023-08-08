Путин назвал расселение из аварийного жилья одной из важных задач

Осенью в Государственную думу внесут законопроект об ужесточении требований по расселению аварийного жилья, сообщил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Необходимость поправок он объяснил случаями неодновременного расселения аварийных домов: иногда новые квартиры получает лишь часть жильцов, в то время как другая часть остается жить в непригодных для этого условиях. Инициатива предлагает установление срока в три месяца для расселения.