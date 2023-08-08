Путин назвал расселение из аварийного жилья одной из важных задач
Расселение из аварийного жилья является одной из важнейших задач. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли.
«Одна из важнейших задач, я уже много раз говорил об этом, – решить вопрос по аварийному жилью», – сказал глава государства, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что в 2022 г. были расселены люди из 3 млн кв. м, что является «хорошим показателем». Это нужно продолжать, добавил президент.
Осенью в Государственную думу внесут законопроект об ужесточении требований по расселению аварийного жилья, сообщил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Необходимость поправок он объяснил случаями неодновременного расселения аварийных домов: иногда новые квартиры получает лишь часть жильцов, в то время как другая часть остается жить в непригодных для этого условиях. Инициатива предлагает установление срока в три месяца для расселения.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в течение ближайших двух лет в России не должно остаться аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г. По его словам, 40 субъектов РФ завершат этот этап программы уже в текущем году, еще 14 достигли такого результата досрочно.