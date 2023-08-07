В Госдуму внесут законопроект о трехмесячном сроке для расселения аварийного жилья

В Госдуму внесут законопроект о трехмесячном сроке для расселения аварийного жильяЗа нарушение правил предлагается ввести уголовную ответственность
Осенью в Госдуму будет внесен законопроект об ужесточении требований по расселению аварийного жилья, сообщил журналистам после выездного заседания комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ в Самаре первый зампред комитета Владимир Кошелев (ЛДПР). Необходимость поправок он объяснил случаями неодновременного расселения аварийных домов: иногда новые квартиры получает лишь часть жильцов, в то время как другая часть остается жить в непригодных для этого условиях.
«Мы сейчас выходим с законодательной инициативой: когда идет расселение многоквартирного ветхого или аварийного дома, максимум три месяца должно быть у чиновников на расселение данного дома», – сказал Кошелев. Также поправками будет предусмотрено требование для властей субъектов РФ поднять цены закупки жилья для переселенцев и отдельных категорий граждан на уровень нормативов Минстроя. «За нарушение новых правил необходимо также ввести наказание для чиновников вплоть до уголовной ответственности», – уточнил Кошелев.
Депутат думы Астраханской области от «Справедливой России – За правду» Олег Шеин, заседавший в пяти созывах Госдумы, считает, что в законодательной инициативе есть ряд «подводных камней». В частности, по его словам, действующее законодательство предусматривает двухлетний срок «с момента, когда жилье признано аварийным, до момента, когда чиновники могут что-то предложить людям». «Если эту норму отменят, это хорошо. Если же сохранят, будет следующее: дом признан аварийным, в течение трех месяцев оттуда должны всех выгнать, а деньги они получат в 2025 г.», – пояснил Шеин.
Шеин обратил внимание на изменение с текущего года параметров финансирования сноса аварийного жилого фонда: если до этого 97% средств выделялось из федерального бюджета, то теперь только 40%. Остальное регионы должны финансировать самостоятельно. «При таких параметрах надо ожидать серьезного пересмотра реестра аварийных объектов, которых при предыдущих параметрах финансирования было слишком много – порой люди даже не знали, что их дома признаны аварийными. И теперь региональным властям нужно будет финансировать это самостоятельно и в жесткие сроки», – уточнил депутат думы Астраханской области.
Трехмесячный срок для расселения аварийного жилья может создать условия для рисков еще больших срывов дедлайнов, поскольку сами власти не всегда успевают даже в существующие сроки решить задачи, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «В конечном итоге люди из таких домов выиграют только на бумаге, а по факту если указанная Шеиным норма не будет скорректирована, то люди рискуют остаться и без жилья, и без компенсации на достаточно длительный срок, поэтому такая поправка должна либо быть существенно скорректирована, либо отклонена, так как она формирует ряд последствий», – сказал он.
В течение ближайших двух лет в России не должно остаться аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г., заявлял на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, 40 субъектов РФ завершат этот этап программы уже в текущем году, еще 14 достигли такого результата досрочно.