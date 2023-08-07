В Госдуму внесут законопроект о трехмесячном сроке для расселения аварийного жилья

Трехмесячный срок для расселения аварийного жилья может создать условия для рисков еще больших срывов дедлайнов, поскольку сами власти не всегда успевают даже в существующие сроки решить задачи, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «В конечном итоге люди из таких домов выиграют только на бумаге, а по факту если указанная Шеиным норма не будет скорректирована, то люди рискуют остаться и без жилья, и без компенсации на достаточно длительный срок, поэтому такая поправка должна либо быть существенно скорректирована, либо отклонена, так как она формирует ряд последствий», – сказал он.