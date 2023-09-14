В Госдуму внесли проект о запрете увольнять вдов участников спецоперации

Изменения вносятся в ст. 261 Трудового кодекса РФ. Согласно законопроекту, работодатель не сможет расторгнуть договор с вдовой участника спецоперации в течение года с момента его гибели. Авторы отметили, что права жен ветеранов боевых действий будут защищены по аналогии с правами женщин, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и др.