В Госдуму внесли проект о запрете увольнять вдов участников спецоперации
Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов предложили запретить увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение года после гибели военнослужащего. Законопроект об этом внесен в Госдуму 14 сентября.
«Принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент», – говорится в пояснительной записке.
Изменения вносятся в ст. 261 Трудового кодекса РФ. Согласно законопроекту, работодатель не сможет расторгнуть договор с вдовой участника спецоперации в течение года с момента его гибели. Авторы отметили, что права жен ветеранов боевых действий будут защищены по аналогии с правами женщин, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и др.
Уточняется, что запрет на увольнение действует при условии, что супруга погибшего военнослужащего не вступила за этот год в новый брак.
Согласно действующему законодательству, все военнослужащие, добровольцы, мобилизованные и сотрудники правоохранительных органов, участвующие в СВО, являются ветеранами боевых действий. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветеранов и инвалидов боевых действий ополченцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР с мая 2014 г.
В 2023 г. в России был создан специальный фонд «Защитники Отечества», который будет помогать ветеранам и участникам спецоперации. На его финансирование правительство выделило 1,314 млрд руб.