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Общество

В Госдуму внесли проект о запрете увольнять вдов участников спецоперации

Ведомости

Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов предложили запретить увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение года после гибели военнослужащего. Законопроект об этом внесен в Госдуму 14 сентября. 

«Принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент», – говорится в пояснительной записке.

Изменения вносятся в ст. 261 Трудового кодекса РФ. Согласно законопроекту, работодатель не сможет расторгнуть договор с вдовой участника спецоперации в течение года с момента его гибели. Авторы отметили, что права жен ветеранов боевых действий будут защищены по аналогии с правами женщин, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и др.

Уточняется, что запрет на увольнение действует при условии, что супруга погибшего военнослужащего не вступила за этот год в новый брак.

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Согласно действующему законодательству, все военнослужащие, добровольцы, мобилизованные и сотрудники правоохранительных органов, участвующие в СВО, являются ветеранами боевых действий. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветеранов и инвалидов боевых действий ополченцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР с мая 2014 г.

В 2023 г. в России был создан специальный фонд «Защитники Отечества», который будет помогать ветеранам и участникам спецоперации. На его финансирование правительство выделило 1,314 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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